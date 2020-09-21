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Aktüel Cumhurbaşkanı Erdoğan: "7 milyarı aşkın insanın kaderini 5 ülkenin insafına bırakan bir Konsey yapısı, adil olmadığı gibi sürdürülebilir de değildir."
Aktüel

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "7 milyarı aşkın insanın kaderini 5 ülkenin insafına bırakan bir Konsey yapısı, adil olmadığı gibi sürdürülebilir de değildir."

Yeniakit Publisher
2020-09-21 18:27:13 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "7 milyarı aşkın insanın kaderini 5 ülkenin insafına bırakan bir Konsey yapısı, adil olmadığı gibi sürdürülebilir de değildir."
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