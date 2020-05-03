Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2 bin yatak kapasiteli iki hastanenin yapımı hızla devam ediyor

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabında inşaat çalışmaları devam eden Yeşilköy ve Sancaktepe hastane projelerine ilişkin paylaşımda bulundu.

Erdoğan, paylaşımında şunları kaydetti:

"Yeşilköy ve Sancaktepe'de toplam 2 bin yatak kapasiteli iki hastanemizin yapımı hızla devam ediyor. Projeleri inşallah en kısa sürede tamamlayarak İstanbul'a gerçek manada iki önemli kalıcı hastane kazandırmış olacağız."