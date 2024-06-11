Cumhurbaşkanı Erdoğan 18 yıl sonra CHP Genel Merkezi'nde!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e iade-i ziyarette bulunarak 18 yıl sonra CHP Genel Merkezi'ne geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e ziyareti sürüyor.
Parti binasının 12. katında devam eden görüşmenin ardından, CHP Genel Merkezi tarafından açıklama yapılması bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP Genel Merkezi'ne; Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ile birlikte geldi.
CHP Genel Merkezi'ne, Cumhurbaşkanlığı Forsu'nun bulunduğu Türk bayrağı çekildi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan son olarak 2006 yılında Deniz Baykal'ı CHP Genel Merkez binasında ziyaret etmişti.