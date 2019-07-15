Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz şehitleri için Kur'an okudu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de bu yıl ilk kez düzenlenen “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” etkinliklerinde Kur'an-ı Kerim okudu.

15 Temmuz'un üçüncü yılında Başkan Recep Tayyip Erdoğan 15 Temmuz Anıtı'na çelenk bırakmadan önce Cumhurbaşkanlığı Külliyesi içinde şehit yakınları ve gazilerle buluştu. Şehit yakınları ve gazilerle bir süre sohbet eden Erdoğan külliyenin hemen karşısında yer alan 15 Temmuz Anıtı'na çelenk koydu. Şehitler için Kur'an okudu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 15 Temmuz şehitleri için düzenlenen Hatim-i Şerif merasiminde Kur'an-ı Kerim okudu.

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