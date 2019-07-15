0553 313 94 23

Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz şehitleri için Kur'an okudu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de bu yıl ilk kez düzenlenen “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” etkinliklerinde Kur'an-ı Kerim okudu.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 15:24

15 Temmuz'un üçüncü yılında Başkan Recep Tayyip Erdoğan 15 Temmuz Anıtı'na çelenk bırakmadan önce Cumhurbaşkanlığı Külliyesi içinde şehit yakınları ve gazilerle buluştu.

Şehit yakınları ve gazilerle bir süre sohbet eden Erdoğan külliyenin hemen karşısında yer alan 15 Temmuz Anıtı'na çelenk koydu.

Şehitler için Kur'an okudu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 15 Temmuz şehitleri için düzenlenen Hatim-i Şerif merasiminde Kur'an-ı Kerim okudu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 15:24
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. erdoğan kuran

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
    1. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
    2. Varto’da 15 Temmuz Şehitlerini Anma,..
    3. 15 Temmuz Şehidi Yasin Yılmaz kabri..
    4. Didim’de balık çiftlikleri ve OSB..
    5. UEFA'dan Burak Yılmaz'a doğum günü..
    6. Samsun’da "15 Temmuz Demokrasi ve..
    7. Mızraklı kan bağışında bulundu
    8. Ağrı’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli..
    9. Didimspor transfere hızlı girdi
    10. Şahinbey’de hamleler 15 Temmuz için..
    11. Malatya’da 15 Temmuz şehitleri için..
    12. Çocuk istismarcılığından aranan kişi..
    13. Çok konuşulacak sözler: Ağır bir..
    14. AK Parti’li heyetten 15 Temmuz..
    15. İntihar eden şahsın mektubu tefeciyi..
    16. Güney Asya'da muson yağmurları
    17. Güney Kore'de 15 Temmuz şehitleri..
    18. İrlandalı kadın turisti ölüm..
    19. 15 Temmuz şehidi polis memuru Akif..
    20. Deniz kabuklarıyla evinizi şık bir..
    Zabıtaların balonuna el koyduğu çocuk gözyaşlarına boğuldu: Bırakın abi eve ekmek götüreceğim
    Zabıtaların balonuna el koyduğu çocuk gözyaşlarına boğuldu: Bırakın abi eve ekmek götüreceğim
    İşte Adnan Oktar çetesinin FETÖ benzeri örgüt yapısı!
    İşte Adnan Oktar çetesinin FETÖ benzeri örgüt yapısı!
    ABD bunu konuşuyor... Pence'ten tepki çeken ziyaret!
    ABD bunu konuşuyor... Pence'ten tepki çeken ziyaret!
    100 milyarlık faturanın bedelini ödeyecekler
    100 milyarlık faturanın bedelini ödeyecekler
    Şifa kaynağı 10 kaplıca
    Şifa kaynağı 10 kaplıca

    Günün Karikatürü

    14 Temmuz 2019
    ABD'nin savunma bütçesinde 'Türkiye' ayrıntısı!
    ABD'nin savunma bütçesinde 'Türkiye' ayrıntısı!
    MediaMarkt’tan “Büyük Yaz Kampanyası”
    MediaMarkt’tan “Büyük Yaz Kampanyası”