Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Üst akıl' 15 Temmuz ihanetinde tüm unsurlarıyla devredeydi

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı’nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Aziz milletim, yasama ve yürütme organlarımızın kıymetli temsilcileri, siyasi partilerimizin kıymetli genel başkanları, şehitlerimizin değerli yakınları, kahraman gazilerimiz kıymetli misafirler sizlerin kalbi duygularımla hürmetle muhabbetle selamlıyorum. Cumhurbaşkanlığı Külliyesine milletin evine hepiniz hoş geldiniz. Anma toplantımıza katılımlarınız için sizlere şükranlarımızı sunuyorum.

85 milyon hepimiz tek yumruğuz

Evet bugün milletimin zaferinin aziz milletimizin FETÖ'cü darbecilere karşı kuru elleriyle yazdığı direniş destanının 8 yılını idrak ediyoruz. 15 Temmuz kıyamının 8 seneyi devriyesinde bu gazi mekanda ve 81 vilayetimizin tamamında birbirimize kenetlenmiş durumdayız.

Tıpkı 8 yıl önce olduğu gibi bugün de omuz omuzayız. Biriz, beraberiz. Genci yaşlısı, kadını erkeğiyle 85 milyon hepimiz tek yumruğuz.

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Bu aziz milletin bir ferdi ve Türkiye Cumhurbaşkanı olarak karşımdaki bu muhteşem kardeşlik tablosundan duyduğum memnuniyeti öncelikle ifade etmek istiyor, bu muazzam birlik ve beraberlik için dosta güven düşmana korku veren bu dik duruşunuz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

Kardeşlerim rabbimiz mukaddes kitabımız Kur'an-ı Kerim'de “Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz, zira onlar diridirler ancak siz bunu bilemezsiniz” buyuruyor manevi bakımdan böyle şerefli bir makama ulaşmak şehadetle müşerref olmak dünyada her kula nasip olmaz.

15 Temmuz gecesi darbeye direnen vatandaşlarımızdan 252 şehidimiz bu müjdeye mazhar oldu ve şehitlikle şereflendi. Şehitlerimizin yanı sıra 2740 insanımızda o gece yaralanarak gazi oldu.

"Ruhlarını 1 dolara sattılar"

Her toplumda kahramanlar gibi korkaklar da bulunur. Her millette vatanını canından çok sevenler gibi, ruhlarını 1 dolara satacak kadar ucuzlaşanlar da olabilir. 15 Temmuz'da ülkemiz içinde ve dışında sayıları çok sınırlı da olsa darbe girişiminin başarıya ulaşmasını isteyenler de vardı. Tanklara selam duranları, darbecilere alkış tutanları, sala okuyan din görevlilerimize saldıranları, FETÖ'cü hainlere destek verenleri bugün bir kez daha utançla hatırlıyoruz. Yurt dışındaki şarlatandan emir alarak pis ellerini vatanımıza uzatan FETÖ'cü alçaklar döktükleri kanla tarihimize kara leke olarak geçtiler. Modern dönem Haşhaşilerini ne biz affedeceğiz ne de 252 evladını kara toprağa veren milletimiz affedecektir. Ülkemize, milletimize ve hükümetimize kast eden bu ihanet şebekesi değil 8 yıl, 80 yıl sonra bile nefretle anılacaktır. Bugün altını çizerek tekrar sorguluyorum; zalime merhamet mazluma zulümdür.

Döktükleri kanla tarihimize kara bir leke olarak geçtiler

Yurt dışındaki şarlatandan emir alarak pis ellerini vatanımıza uzatan FETÖ'cü alçaklar, döktükleri kanla tarihimize kara bir leke olarak geçtiler.

Ülkemize, milletimize ve milli iradenin temsilcisi olan hükümetimize kast eden bu ihanet şebekesi, değil 8 yıl, 80 yıl sonra bile nefretle anılacak.

Modern dönem haşhaşilerini ne biz affedeceğiz ne de 252 evladını bir gecede kara toprağa veren milletimiz affedecektir.

Üzerinden 8 sene geçmesine rağmen acımız da öfkemiz de tazedir. FETÖ'yle ve vesayetle mücadele azmimiz ilk günkü kadar diridir, güçlüdür, ayaktadır.

FETÖ'cü alçakların kurduğu sinsi tuzaklara düşmeden, son darbeci de yargıya hesap verene kadar, inşallah bu süreci hassasiyetle yürüteceğiz.

'Üst akıl' 15 Temmuz ihanetinde tüm unsurlarıyla devredeydi

1960'tan beri ülkemizde yapılan darbelerin arkasında kimin eli varsa, aynı 'üst akıl' 15 Temmuz ihanetinde de tüm unsurlarıyla devredeydi.

15 Temmuz'da ülkemizin nasıl bir badire atlattığını unutmamak ve milletimizin verdiği mücadeleyi unutturmamak, şehitlerimize vefa borcumuzun bir gereğidir.

'15 Temmuz kıyamına' çamur atma çabalarını ibretle ve üzüntüyle takip ediyoruz

Milletin sandıkta tecelli eden iradesine, Allah'ın izniyle gölge düşürmeyiz, leke sürdürmeyiz, kimsenin el uzatmasına müsaade etmeyiz.

Birilerinin '15 Temmuz kıyamına' çamur atma çabalarını ibretle ve üzüntüyle takip ediyoruz.

Her kim milletin zaferini küçümsüyorsa, 'tiyatro' diyerek bühtan ediyorsa, asıl amacı FETÖ'cü efendilerine diyet borcunu ödemektir.

Kimse kusura bakmasın adı, sanı, unvanı ne olursa olsun her kim 15 Temmuz'a laf söylüyorsa, hedefi millettir, demokrasidir, milletin sarsılmaz iradesidir.