  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 13 Mayıs Türk Dil Bayramı'nı kutladı:

"(Türkçe konuşacağız) dedik, ülkemizin menfaatlerini ve mazlumların hakkını hep Türkçe savunduk. Bundan sonra da hak ve adalet mücadelemizi Türkçe konuşarak vereceğiz"

Yeniakit Publisher
2020-05-13 23:34:02 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 13 Mayıs Türk Dil Bayramı'nı kutladı:

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 13 Mayıs Türk Dil Bayramı'nı kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "(Türkçe konuşacağız) dedik, ülkemizin menfaatlerini ve mazlumların hakkını hep Türkçe savunduk. Bundan sonra da hak ve adalet mücadelemizi Türkçe konuşarak vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Türk bayrağı emojisi ile "13 Mayıs Türk Dil Bayramı’nı tebrik ediyorum." ifadelerinin yer aldığı paylaşımda, 1 dakika 20 saniyelik bir de video bulunuyor.

Erdoğan'ın dünya liderlerine Türkçe seslendiği ve liderlerle aile fotoğrafı çektirdiği sırada Türk Bayrağını yerden kaldırdığı anların yer aldığı videoda, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevi sırasında Erdoğan'ın bir televizyon programında kendisine yöneltilen, "Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı olursanız diğer ülke liderleriyle iletişim kurmak için hangi dili tercih edeceğinizi merak ediyorum?" sorusunu "Türkçe konuşacağım." diye yanıtladığı görüntüye de yer verildi.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Fiat Fiorino
Satılık 2016 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı