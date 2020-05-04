Cumhurbaşkanı Erdoğan: “0-14 yaş 13 Mayıs çarşamba günü yürüme mesafesi ile tahditli olarak çıkabilecek, 15-20 yaş grubu ise 15 Mayıs cuma günü aynı şartlarda dışarı çıkabilecek.”
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “0-14 yaş 13 Mayıs çarşamba günü yürüme mesafesi ile tahditli olarak çıkabilecek, 15-20 yaş grubu ise 15 Mayıs cuma günü aynı şartlarda dışarı çıkabilecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “0-14 yaş 13 Mayıs çarşamba günü yürüme mesafesi ile tahditli olarak çıkabilecek, 15-20 yaş grubu ise 15 Mayıs cuma günü aynı şartlarda dışarı çıkabilecek.”