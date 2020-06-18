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Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM 75. Genel Kurul Başkanlığı seçim sonuçlarının açıklanmasını izledi

İSTANBUL(İHA)-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM 75.

Yeniakit Publisher
2020-06-18 03:02:05 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM 75. Genel Kurul Başkanlığı seçim sonuçlarının açıklanmasını izledi

İSTANBUL(İHA)-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM 75. Genel Kurul Başkanlığı seçimlerini Türkiye’nin adayı olan TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Büyükelçi Volkan Bozkır ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’yla beraber takip etti.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin adayı eski AB Bakanı ve Başmüzakereci, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Büyükelçi Volkan Bozkır’ın BM 75. Genel Kurul Başkanlığına seçilmesine ilişkin, Türkiye’nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu ile telefonda bir görüşme gerçekleştirdi.

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