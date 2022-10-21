Cumhurbaşkanı Danışmanından Kılıçdaroğlu’na gönderme!

YENİ AKİT ANKARA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik, “Gel vizyon konuşalım” şeklinde açıklamalarına Cumhurbaşkanı Danışmanı, Ayhan Ogan resmi sosyal medya hesabından cevap verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,“Erdoğan bugün yine bazı laflar etmişsin. Vizyonlarımızı karşılaştıralım demişsin… Korkmuyorsan, bir "prompter balonu" olduğunun ortaya çıkmasından çekinmiyorsan, istediğin TV kanalında, önünde prompter, arkanda danışmanların, karşında sadece ben. Gel vizyon konuşalım” şeklindeki ifadelerine Cumhurbaşkanı Danışmanı, Ayhan Ogan cevap verdi. Resmi sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Ogan, “Kargalar kargalarla ,kartallar kartallarla her kuş kendi cinsiyle uçar. Arada kapanmayacak klas farkı var. Yoksa dükkan senin” ifadelerine kullandı.