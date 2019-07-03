0553 313 94 23

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'dan sert tepki: Güneş balçıkla sıvanmaz

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, "Güneş balçıkla sıvanmaz" ifadesini kullandı.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 22:56
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'dan sert tepki: Güneş balçıkla sıvanmaz

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, yaptığı açıklamada; "Demokratik Başkanlık Sistemini özgün unsurlarla yetkinleştirerek, Demokrasi Hukuku kavramını geliştirerek ve Demokratik Meşruiyet teorisini güçlendirerek evrensel müktesebata katkı yapan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini karalamakla hiç bir yere varılamaz. Güneş balçıkla sıvanmaz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, bugün Milli Gazete'de yayınlanan "Cumhurbaşkanlığı Sistemi’nin mimarının ABD’li McKinsey şirketi olduğu ortaya çıktı" şeklindeki haberde yer verilen iddialara ilişkin olarak açıklama geldi.

Uçum, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

Çirkin bir yalandır

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin tasarımının yabancı bir firmaya yaptırıldığı iddiaları asılsızdır, çirkin bir yalandır. Cumhuriyet tarihimizin en özgün, en yurtsever ve en yerli hukuk ve sistem reformunu değersizleştirmeye dönük bayağı bir ideolojik saldırı söz konusudur. Demokratik Başkanlık Sistemini özgün unsurlarla yetkinleştirerek, Demokrasi Hukuku kavramını geliştirerek ve Demokratik Meşruiyet teorisini güçlendirerek evrensel müktesebata katkı yapan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini karalamakla hiç bir yere varılamaz.

Güneş balçıkla sıvanmaz

Güneş balçıkla sıvanmaz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine yönelik son günlerde artan sistematik ideolojik saldırılar; Devlet Erklerinin kuruluşu ve işleyişinde tümüyle halka ait hale gelen Milli Egemenliğin belirleyici gücünü,yeniden iç ve dış vesayetçi kurumlarla paylaştırma projesinin parçasıdır. Sistemi geliştirme ve yetkinleştirme konusunda her türlü yapıcı eleştiri katkı sağlar. Ama Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini bozma veya tasfiye hedefiyle Türkiye’yi yeniden küresel emperyal-faşist güç odaklarına ve iç uydularına teslim etme çabasına halkımız asla geçit vermez."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 22:56
  1. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum
  2. Mehmet Uçum
  3. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye’nin ilk balon festivali başladı
    1. Türkiye’nin ilk balon festivali başladı
    2. Hakkari’de Türkiye-İran sınır..
    3. Ülkede kırmızı alarm! Yarına kadar 1..
    4. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet..
    5. Sri Lanka'da terör saldırıları turizme..
    6. Trabzonspor, Nemanja Andusic ile..
    7. Suriye’de bomba yüklü motosiklet..
    8. Genç voleybolcular Balkan şampiyonu
    9. Cumhurbaşkanlığından Washington Post'a..
    10. İsrail'den Filistin'e futbol engeli
    11. Sarar çiftini gasp eden zanlılar..
    12. GÜNCELLEME - Sarar çiftinin evindeki..
    13. Basketbol: 24. Turgut Atakol Turnuvası
    14. Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına..
    15. Londra'da "Yüzyılın Anlaşması" paneli
    16. “Sokak” operasyonlarında 9 kilo 750..
    17. Silahlı kavgada ağır yalanan şahıs..
    18. İslam düşmanı densiz kadına sert..
    19. Tenis: Wimbledon
    20. Filenin Sultanları, 19 Yaş Altı..
    21. Siirt’te çatışma: 1 asker şehit, 1..
    22. Akıncı Üssü davası
    23. Mısır ve Ürdün 8 mutabakat zaptı ve..
    24. Cumhurbaşkanı Erdoğan nikah şahitliği..
    25. Büyükaydın ve Hacıkerimoğlu'ndan..
    26. Yılın transferi resmen açıklandı! 126..
    27. Uyuşturucu operasyonları
    28. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: “Bunun..
    29. "Washington Post, açıkça terör..
    30. Medipol Başakşehir'de yeni sezon..
    Başörtüsüne saldıran Barış Yarkadaş'a CHP'li vekilden cevap!
    Başörtüsüne saldıran Barış Yarkadaş'a CHP'li vekilden cevap!
    Oğuz Haksever yine alay konusu oldu
    Oğuz Haksever yine alay konusu oldu
    Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki: Derhal özür dilemeli
    Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki: Derhal özür dilemeli
    23 Haziran seçimlerine yönelik çarpıcı tespit! ‘AK Parti kendi içinden vuruldu’
    23 Haziran seçimlerine yönelik çarpıcı tespit! ‘AK Parti kendi içinden vuruldu’
    Fatih Erbakan: İstanbul’u CHP’den alacağız
    Fatih Erbakan: İstanbul’u CHP’den alacağız

    Günün Karikatürü

    4 Temmuz 2019
    AK Parti taşları kaldırdı nankör zihniyet taş koydu
    AK Parti taşları kaldırdı nankör zihniyet taş koydu
    Saadet cephesinden CHP'ye eleştiri: Resmen uçuruma gidiyoruz
    Saadet cephesinden CHP'ye eleştiri: Resmen uçuruma gidiyoruz