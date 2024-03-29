  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç'tan ABD'li heyetle kritik görüşme
Gündem

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç'tan ABD'li heyetle kritik görüşme

Yeniakit Publisher
2024-03-29 21:14:00 -
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç'tan ABD'li heyetle kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesiyle 1 saat süren kritik bir görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde yapılan görüşme, yaklaşık 1 saat sürdü.

Türkiye ve ABD ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmelerin de değerlendirildiği görüşmede, ayrıca DEAŞ terör örgütü ve aşırıcılık ile mücadele, PKK ve gerçekleştirdiği organize suç faaliyetleri, Rusya-Ukrayna Savaşı, İsrail’in Filistin’e karşı insanlık dışı saldırıları ve Filistin’deki insanlık dramı ele alındı.

Görüşmede, ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi Başkanı Mike Rogers, Kıdemli Üye Adam Smith ile üyeler Salud Carbajal ve Veronica Escobar, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake ve ABD İstanbul Başkonsolosu Julie Eadeh yer aldı.

﻿ABD ülkesi konum olarak Türkiye'yi seçti! LeBailly, Türkiye'ye mesajı verdi... Karar tesadüf değil
﻿ABD ülkesi konum olarak Türkiye'yi seçti! LeBailly, Türkiye'ye mesajı verdi... Karar tesadüf değil

Gündem

﻿ABD ülkesi konum olarak Türkiye'yi seçti! LeBailly, Türkiye'ye mesajı verdi... Karar tesadüf değil
ÖNE ÇIKAN VİDEO

ABD Temsilciler Meclisi heyeti, Ankara'da
ABD Temsilciler Meclisi heyeti, Ankara'da

Gündem

ABD Temsilciler Meclisi heyeti, Ankara'da

ABD, Ensarullah'ın 4 İHA'sını vurdu
ABD, Ensarullah'ın 4 İHA'sını vurdu

Dünya

ABD, Ensarullah'ın 4 İHA'sını vurdu

ABD heyeti Başkent’te: Mehmetçik harekete geçti Coni Türkiye’ye koştu
ABD heyeti Başkent’te: Mehmetçik harekete geçti Coni Türkiye’ye koştu

Gündem

ABD heyeti Başkent’te: Mehmetçik harekete geçti Coni Türkiye’ye koştu

ABD'li uzmanlardan nadir görülen bakteriyel bir hastalık uyarısı geldi! Hızla yayılıyor, tehlike var
ABD'li uzmanlardan nadir görülen bakteriyel bir hastalık uyarısı geldi! Hızla yayılıyor, tehlike var

Sağlık

ABD'li uzmanlardan nadir görülen bakteriyel bir hastalık uyarısı geldi! Hızla yayılıyor, tehlike var

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23