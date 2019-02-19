Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Minder kimdir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Minder olmasıyla birlikte Ahmet Minder'in kim olduğu merak edilmeye başlandı. Peki Ahmet Minder kimdir? Ahmet Minder hangi görevlerde bulundu?

Ahmet Minder kimdir?

28 Mayıs 1961 Rize Güneysu doğumlu olan Ahmet Minder, ilköğretim ve lise eğitimini Rize’de tamamlamıştır. Ankara Hacettepe Edebiyat Fakültesi Tarih bölümünden mezun olan Ahmet Minder erken yaşlarda siyasi kuruluşlar ile bağlantı kurarak siyasete öğrencilik yıllarında atılımda bulunmuştur.

Ahmet Minder Kariyeri

İlk olarak vakıf ve derneklerde görev alan Ahmet Minder mezun olduktan sonra bir süre öğretmenlik yapmıştır.

Daha sonra ise Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğünde görev almıştır.

Daha sonra ise Osmanlı Arşivleri Başkanlığında görevini sürdürmüştür. Bu süreçler içerisinde Ahmet Minder doğduğu İlçe de Belediye başkanlığında yapmıştır.

Fazilet partisinden aday olan Minder 1999 yılındaki seçimleri kazanarak doğduğu Güneysu İlçesin de başkanlık koltuğuna oturmuştur.

Daha sonra ise 2004 ve 2009 yılında Ak partiden aday olan Ahmet Minder seçimleri tekrar kazanıp başkanlık görevine devam etmiştir.

2014 yılında ise Ahmet Minder Cumhurbaşkanlığı Personel Daire Başkanlığı görevine atanmıştır.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çevresinde bulunan en yakın isimlerinden biri olan Ahmet Minder daha önce de Başbakanlık müşaviri olarak görev yapmıştır. Cumhurbaşkanımızın yakın çalışma ekibinde yer almaktadır.