Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT yayınında asgari ücret zammına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Peki, asgari ücret kaç lira olacak?

Cumhurbaşkanı asgari ücret açıklaması son dakika | Asgari ücret ne kadar olacak

Milyonların gözü kulağı asgari ücret zam oranında. Son olarak konu hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Asgari ücret konusunda 2002 yılından bu yana önemli kazanımlar elde edildi. 2002 sonunda net asgari ücret 184 lira iken, 2021 yılında bu tutarı 2 bin 825 liraya biz çıkardık. Asgari ücret 15,3 kat arttı. Uluslararası verilere göre, asgari ücretin işçinin bulunduğu ülkede satın alma gücüne bakıldığında 2002 yılında 14. sırada olan ülkemiz 2021 yılında 10. sıraya yükseldi. Dünya ülkeleri arasındaki yerimizi daha da ön sıralara taşıyacağız. İşçilerimizin satın alma gücünü yükselteceğiz” dedi.