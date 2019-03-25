Cumhurbaşkanı açıkladı... 'Erken yaşta emekliliğe...'
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı bir TV programında gazetecilerin sorularını cevapladı. Erdoğan, Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili açıklamalarda bulundu.25 Mart 2019 Pazartesi 06:31
Özel bir TV kanalına konuk olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan burada Erken Yaşta Emekliliğe takılanları yakından ilgilendiren bir açıklamada bulundu.
Erdoğan EYT ile ilgili şunları söyledi;
'EYT'de Demirel bir yanlışın içine düştü. Emeklilik meselesini eleştirmek için muhalefet teşvik ediyor. Erken yaşta emekliliğe karşıyız.' dedi.
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