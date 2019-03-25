Cumhurbaşkanı açıkladı... 'Erken yaşta emekliliğe...'

Özel bir TV kanalına konuk olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan burada Erken Yaşta Emekliliğe takılanları yakından ilgilendiren bir açıklamada bulundu.

Erdoğan EYT ile ilgili şunları söyledi;

'EYT'de Demirel bir yanlışın içine düştü. Emeklilik meselesini eleştirmek için muhalefet teşvik ediyor. Erken yaşta emekliliğe karşıyız.' dedi.