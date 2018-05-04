Cumhur İttifakı'nın adayı Erdoğan

Başbakan Binali Yıldırım ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığı için Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) geldi. YSK çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Mithatpaşa Caddesi ile Meşrûtiyet Caddesi ve bağlantılı ara sokaklar araç trafiğine kapatıldı, arama noktaları oluşturuldu. Vatandaşlar Başbakan Binali Yıldırım ve MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi Türk bayrakları ile büyük bir coşkuyla karşıladı. Başbakan Yıldırım YSK önüne geldiğinde aracından indikten sonra vatandaşları selamladı. Vatandaşlar, “Ankara seninle gurur duyuyor” sloganları attı.



Başbakan Yıldırım başvuru sonrası yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "Tarihi bir gün yaşıyoruz. Daha istikrarlı yönetim sistemi için çıktığımız bu yolda bir adımı hayırlısıyla atmış bulunuyoruz. Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanımız Erdoğan için başvuruyu biraz önce yaptık. Biz bu seçime en sağlam çatı altında giriyoruz. Bizim çatımız millettir, bizim ittifakımız aziz milletimizdir. Bu ittifakın gerisinde Yenikapı ruhu vardır. Adayımızı belirlerken sadece Türkiye'nin aydınlık geleceği ve milletimiz refahı söz konusu olmuştur. Biz topyekün Türkiye'nin kazanmasını esas alıyoruz."

İNCE'NİN ADAYLIĞINA YORUM: HAYIRLI OLSUN

CHP'nin cumhurbaşkanı adayının Muharrem İnce olmasıyla ilgili soruyu yanıtlayan Yıldırım, "Hayırlı olsun. Bütün adaylar kendi projelerini antalacak meydanlarda. Milletimiz herkesi dinleyecek. Sonunda millet için en doğru kararı verecektir" dedi.

YSK'ye önce MHP Genel Başkanı Bahçeli, ardından da Başbakan Yıldırım geldi. Yıldırım ve Bahçeli'yi, YSK'ye gelişlerinde, Seçim Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Murat Özeren, Özel Kalem Müdürü Halit Filiz, AK Parti'nin YSK temsilcisi Recep Özel, MHP'nin YSK temsilcisi Türker Ercan kapıda, YSK Başkanı Sadi Güven de bina içinde karşıladı.