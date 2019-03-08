Cumhur İttifakı’ndan Mamak’ta gövde gösterisi

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başka adayı Mehmet Özhaseki ve Mamak Belediye Başkan adayı Murat Köse, MHP Mamak İlçe Teşkilatı’nın düzenlediği "2019 Mahalli İdareler Seçimi İstişare Toplantısı"na katıldı.

Mamak Belediyesi Necmettin Erbakan Kongre Merkezi’nde düzenlenen toplantıya MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, MHP Ankara Milletvekili Sadir Durmaz, eski Enerji Bakanı Taner Yıldız, MHP Ankara İl Başkanı Turgay Baştuğ, MHP Mamak İlçe Başkanı Mustafa Esen, AK Parti Mamak İlçe Başkanı Mehmet Ali Demir ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Mamak için birçok projesi olduğunu belirten Mamak Belediye Başkan adayı Köse, “Mamak’a dair birçok projemiz var. Mamak gizli bir hazine. Dolayısıyla burada turizm alanı oluşturacağız. Milletimiz teveccüh eder bize görev verirse projelerimizi hep beraber gerçekleştireceğiz” dedi.

Mamak’ın ticaretin, sanayinin, turizmin merkezi olacağını belirten Köse, “Projelerimiz doğayla uyumlu, doğayla barışık, çevre dostu, Mamak’ın tarihi ruhunu ön plana çıkaran, kültürel ve sosyal alanda heyecan uyandıran projeler. Milliyetçi Hareket Partisi ve milletimizin desteği ile Mamak’ı kazanacağız. Mamak’taki 450 bin seçmenin tamamının oyuna talibim. Mamak’ta destan yazmaya geliyoruz” diye konuştu.

"Ortak özelliğimiz yerli ve milli olmamız"

Belediyeler konusunda gerekli bilgi, beceri ve tecrübesi bulunduğunu belirterek katılanlardan destek isteyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Özhaseki ise, Cumhur İttifakı adaylarının birbirinden farklı olmadığını belirterek, "Biz, 25 arkadaş huzurunuzdayız. 25 arkadaşımızın 3 tanesi Milliyetçi Hareket Partisi’nden, 22 arkadaşımız da AK Parti. Birbirimizden bir farkımız var mı? Vallahi yok. Ortak özelliğimiz, yerli ve milli olmamız" diye konuştu.

Göreve gelir gelmez bu millete hizmet edenleri, değer katanları baş tacı edeceklerini kaydeden Özhaseki, “Ankara Büyükşehir Belediyesine geldiğimizde yaptığımız en büyük sosyal tesise, kültür merkezine Allah izin verirse Başbuğ Alpaslan Türkeş ismini koyarak işe başlayacağım” dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya ise, “Mehmet Özhaseki’nin Ankaramızı bir dünya kenti yapacağına inancımız tamdır” ifadelerini kullandı.

Sağduyunun birlikteliğine sahip çıkacaklarını belirten MHP Ankara İl Başkanı Baştuğ da, ”Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Bey ile Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Bey’in işaret ettikleri erdemli ittifaka elzem bir şekilde sahip çıkma günüdür. Gün olacak yolumuza çıkacaklar, gün olacak önümüzü kesecekler, gün olacak dirliğimize kast edecekler, gün olacak bizi birbirimize düşürmek için tahrik edecekler. Ama biz sağduyunun birlikteliğine sahip çıkacağız. Cumhur İttifakı her sandıktan galip çıkana kadar çalışacağız. 25 ilçenin tamamında ve özellikle de Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde adayımıza sonuna kadar sahip çıkacağız. Buradan bir defa daha sesleniyorum; Milliyetçi Hareket’inAnkara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Sayın Mehmet Özhaseki, Mamak adayımız Sayın Murat Köse‘dir” dedi.

Sokakları bin defa daha gezeceklerini ve alınmadık gönül bırakmayacaklarını belirten MHP Mamak İlçe Başkanı Mustafa Esen, “Gayemiz, makam veya mevki kazanmak değil, bu milli duruşu, bu hassasiyeti muzaffer kılmaktır. Bin defa gezdiğimiz sokakları bin defa daha gezecek, sıkılmadık el, alınmadık gönül bırakmayacağız” dedi.