Cumhur İttifakı'ndan flaş adım! Tamı tamına 70 bin kişiler...

‘Cumhur ittifakı’ partileri, seçimlerin 18 Haziran’da olması durumunda hac için Suudi Arabistan’da olacak 70 bin kişinin oy kullanabilmesini sağlamak maksadıyla eski bir uygulamayı gündeme getirdi. Geçmişte yurt dışına çalışmaya giden işçiler için Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) ürettiği ara formül bir daha kullanılabilir.

Formül uygulanırsa hacılar bulundukları ülkede oy kullanabilecek.

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, ‘cumhur ittifakı’nın 70 bine yakın hacı adayının oy kullanabilmesi için çözüm aradığını ve bunun için geçmişte uygulanan formülün deneneceğini yazdı. Bunda geçmişte yurt dışında çalışmak zorunda olan işçiler için YSK’nın uyguladığı formül kullanılabilir.

YSK, yurt dışında yerleşik olmamakla birlikte bu işçilerin seçim takvimi boyunca gittikleri ülkede kalacağını öngörerek, onları yurt dışı seçmen kabul etmiş ve giderken gümrük kapılarında oy kullanmalarına fırsat tanımıştı.

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Buna göre hacılar için de YSK’nın bir genelge yayımlayarak, yurt dışı seçmen yazılmalarının önünün açılıp açılamayacağı tartışılıyor. Konu hakkında YSK’daki muhalefet temsilcilerinin de nabzı yoklanmış.

Muhalefet temsilcilerinin bu konuda henüz karar almadığını kaydeden Sarıkaya, “Kategorik ret içinde olmadıklarını dünkü sohbetlerimde de gördüm” diye yazdı.