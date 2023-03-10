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Siyaset Cumhur İttifakı'nda sıcak gelişme! AK Parti'den Fatih Erbakan'a ziyaret
Siyaset

Cumhur İttifakı'nda sıcak gelişme! AK Parti'den Fatih Erbakan'a ziyaret

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı makamında ziyaret edecek.

Yeniakit Publisher
2023-03-10 17:35:00 - 2023-03-10 17:58:05
Cumhur İttifakı'nda sıcak gelişme! AK Parti'den Fatih Erbakan'a ziyaret

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve seçim işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı ziyaret edecek.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Yıldırım ve Yavuz, saat 18.00'de Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi'nde Erbakan ile bir araya gelecek.

 

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