Cumhur İttifakı’na çekilmeye çalışılan operasyonla ilgili Abdulkadir Selvi’den olay iddia: Buna hazır olun

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Ayhan Bora Kaplan soruşturması üzerinden Cumhur İttifakı’na çekilmeye çalışılan operasyonla ilgili dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. Çetelerle mücadele konusunda büyük başarılara imza atan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın sözünü yerine getirmesini beklediğini ifade eden Selvi, “Gerçeklerin ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır diyorum, sürprizlere hazır olun diye ekliyorum” dedi. Selvi, yazısında özetle şunları kaydetti:

“Organize suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan soruşturması üzerinden Cumhur İttifakı’na operasyon çekilmeye çalışılıyor. Burada dikkatli olmak gerekiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çizdiği çerçevenin içinde kalmak gerekiyor. Çünkü Erdoğan, 22 yıllık devlet deneyiminde buna benzer birçok hadise ile karşılaştı. AK Parti’yi kapatma davasından 17-25 Aralık darbe girişimine ve 15 Temmuz’a kadar...

(…) Ben şimdi çetelerle mücadele konusunda büyük başarılara imza atan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın “Kimler, terör örgütleri ve onların uzantılarıyla, organize suç örgütleriyle bir olup FETÖ taktikleriyle Sayın Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize ve siyasilerimize sosyal medya destekli ‘oyun kurmaya’ çalışıyorsa, onların oyunlarını da kurdukları tuzakları da yerle bir edeceğiz” sözünün gereğini yerine getirmesini bekliyorum.

Gerçeklerin ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır diyorum, sürprizlere hazır olun diye ekliyorum. (…)”

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