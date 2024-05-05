Cumhur İttifakı, “tezgâhın büyüğünü” çözdü! Buna kim inanırdı

Amerika'nın küresel çapta silah satışları ve çatışma bölgeleri oluşturma politikaları eleştirilirken, Türkiye komşularıyla sorunları çözmek ve bölgesel dengeleri değiştirmek için yeni dış politika stratejileri geliştirdi. Cumhur İttifakı’nın, “tezgâhın büyüğünü” çözdüğünü belirten Coşkun Başbuğ, Star’daki yazısında özetle şunları kaydetti:

“(…) Dünyada hangi ülkeye sorarsanız sorun, hangi insana danışırsanız danışın Amerika deyince akla ilk gelen işgal, sömürü, kan, gözyaşı ve silah olur.

Bunlar Amerika'nın ana gelir kaynaklarıdır.

Özellikle de silah satışı.

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Amerika'yı Amerika yapan sömürdüğü topraklar, gasp ettiği paralar ve savunma sanayinde sattığı silah ve mühimmatlardır.

Bunları yapabilmek için Amerika'nın, onun yönetimindeki küresel çetenin ihtiyacı olan tek şey; savaşın, gerilimin, kargaşanın, kavga ve çatışmaların yaşandığı coğrafyalar yaratmaktır.

Onlarda öyle yapıyorlar ve kendi coğrafyaları hariç dünyanın her yerinde Filistin, Ukrayna, Suriye, Irak, İran gibi ülkelerde yarattıkları çatışma ortamlarıyla inanılmaz paralar kazanıyorlar.

Bu kirli ve kanlı oyunu bozmanın tek yolu tam tersi yerde pozisyon almak, yani çatışmaları, gerilimi yok edecek adımlar atmak.

Bunun için keskin bir strateji değişikliğine gitti ve işe çözüm süreci ile başladı.

Bu çok önemli bir adımdı ve kırk yıllık bir ezberin yıkılması, coğrafyada birçok dengenin değişmesi demekti.

Yedirir mi küresel çete...

Hemen harekete geçtiler, içerdeki kriptolarını harekete geçirdiler ve FETÖ üzerinden yapılanı sulandırarak işi bambaşka yerlere getirdiler.

Sonuçta kazanan onlar oldu ve kırk yıllık oyunu yıkacak hamleler doğmadan öldü.

Bu olana moral bozmayan ittifak doğru adımlar atarak bu kez yönünü dış politikaya çevirdi ve "komşularımızla sıfır sorun" parolasıyla düştü yollara.

Neden komşular?

Çünkü tezgâhın büyüğü burada kuruluydu...

Dünyada en çok komşusu olan ülkelerden biri Türkiye ve o ülke bütün komşuları ile sorun yaşıyor.

Böyle bir mantık olabilir mi?

Üstelik bu komşuların bir kısmı düne kadar aynı devletin mensupları olduğumuz devletler.

Ortak kültürlerimizin olduğu, aynı dine mensup olduğumuz, içlerinde aynı ırka, aynı dile sahip olduğumuz insanların yaşadığı ülkeler.

Bu gerçeklere rağmen hepsiyle kavgalıyız, hepsiyle sorun yaşıyoruz ve bir şekilde bir araya gelemiyoruz.

Böyle bir şey olabilir mi...

Olamaz diyen Türkiye harekete geçti ve Irak, Ermenistan, Yunanistan ile yıllardır kurgulanmış kronik sorunları yok eden sürecin önünü açtı.

Sürecin sonunda Ermenistan Meclis Başkanı ve Paşinyan 24 Nisan'da Ermeni soykırımı demediler.

Kim inanırdı... (…)”