Cumhur İttifakı Sürmene AK Parti Belediye Başkan adayı Rahmi Üstün: “Gayemiz hoş bir seda bırakmak”

Cumhur İttifakı’nın Trabzon’un Sürmene ilçesi Belediye Başkan adayı Rahmi Üstün, beraberindeki belediye meclis üyeleri ve AK Parti İlçe Teşkilatı mensupları ile seçim çalışmalarını sürdürüyor.

Sürmene’nin 37 mahallesini gece gündüz demeden dolaştıklarını belirten Üstün her gittikleri yerde büyük ilgi gördüklerini söyledi. Üstün’ün etrafında vatandaşlar tarafından sevgi çemberi oluşturulurken, Balıklı Mahallesi Avcılar Mevkiinde vatandaşlarla bir araya gelen Cumhur İttifakı Başkan Adayı Üstün bir konuşma yaptı. Üstün “Siyasette bugün varız, yarın yokuz. Bizler de bu makamları bir gün terk edeceğiz. İstiyoruz ki, adımızdan hoş bir şekilde bahsedilsin. Bu şehirde hayırla anılan şahsiyetler olalım. Bu şehirde hoş bir seda bırakmak için gayret ediyoruz. Yıllar sonra adımızdan güzel bir şekilde, iyi bir şekilde bahsedilse bu bize yeter. Benim sizlere hizmet borcum var. Siyasette önemli olan hayır duası alabilmektir. Bütün gayretimiz de bu yöndedir. Ben inanıyorum ki, inşallah sizlerle birlikte 31 Mart’tan sonra da bu şehre çok güzel hizmetleri kazandıracağız. Cumhur İttifakımızın şanına layık bir yönetim anlayışı ile hareket ederek şehrimizin bütün sorunlarına el atacağız. Vatandaşlarımız bizden bunu beklemektedir” dedi.