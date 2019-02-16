0553 313 94 23

Cumhur İttifakı Meclis üyeliklerinde de geçerli olacak

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Mustafa Hidayet Vahapoğlu, “Genel merkezlerimizin aldığı karar gereği ittifakımız Bursa’da da meclis üyeliklerinde de devam edecek” dedi.

16 Şubat 2019 Cumartesi 20:52
Cumhur İttifakı Meclis üyeliklerinde de geçerli olacak

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Mustafa Hidayet Vahapoğlu, “Genel merkezlerimizin aldığı karar gereği ittifakımız Bursa’da da meclis üyeliklerinde de devam edecek” dedi.


MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Mustafa Hidayet Vahapoğlu, Bursa’nın Yenişehir ilçesinde partisinin Cumhur ittifakı adayı Davut Aydın ve teşkilatları ile partisinin ilçe başkanlığında bir araya geldi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Vahapoğlu, daha sonra sırayla AK parti Yenişehir İlçe Başkanlığı, Yenişehir Belediye Başkanı Süleyman Çelik, Ülkü Ocakları İlçe Başkanı Ahmet Çekil ve ilçe kaymakamı Suat Seyitoğlu’nu makamında ziyaret etti.


Ziyarette konuşan AK parti İlçe Başkanı Fikret Hatipoğlu, “Cenabı Allah bizlere böyle bir birliktelik nasip etti. Ve bu birliktelik sadece bugünün şartlarında değil 1071 yılından başlayan bir sevdanın bizler burada sadece birer misyonu olarak yer alıyoruz. Gücümüzün yettiği kadarı ile bunu en üst şekilde yürütmenin içerisindeyiz” dedi.


AK Parti Yenişehir ilçe başkanlığı ziyaretinde konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Mustafa Hidayet Vahapoğlu, “ İki partinin yetkilendirilmiş genel başkan yardımcıları Mehmet Özhaseki ile Sadi Durmuş ittifak görüşmelerini sürdürüyor. Dün gece bana verilen resmi olmayan bilgilere göre resmiyet bugün itibarı ile partilerimize gelecek. Yapılan görüşmelerde ortak liste kararında mutabık kaldıklarını öğrendim. Bursa’da da mecliste de partililerin birlikteliği yönünde bir karar alınmış bu şekilde de partileri seçim atmosferinde yarıştırmanın uygun olmayacağı düşünüşmüş doğru olanı da budur” diye konuştu.


Vahapoğlu, “ Bu toplumun birlikteliğe ihtiyacı var. Oyunları bozan birlik beraberliğimizdir. Bunun devamı hepimizin arzusudur” dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 20:52
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Futbol: Spor Toto Süper Lig
    1. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    2. Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 1 -..
    3. Kadıköy’de 39.221 seyirci
    4. 5 yaşındaki çocuğun böbrekleri 2..
    5. Kurum'dan "Devletin gönderdiği parayı..
    6. Kadıköy'de kazanan yok!
    7. Polisten tarihi sergi
    8. Teröristler camiye saldırdı! Çok..
    9. Malatya'da demir yolu çalışanlarından..
    10. Para atıcılıkta ilk kotayı Murat Oğuz..
    11. Cumhur İttifakı Meclis üyeliklerinde..
    12. Nijerya'da devlet başkanlığı..
    13. Galatasaray, Kasımpaşa maçı..
    14. Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Biz ülkemize..
    15. Rusya’da üniversite binası çöktü: 21..
    16. GÜNCELLEME - Kapadokya'daki yapıların..
    17. GÜNCELLEME - Ordu'da heyelan nedeniyle..
    18. "Bir daha PKK belası çıkamayacak"
    19. Fransa'da sarı yelekliler gösterilerin..
    20. Hentbol: Toplu sonuç
    21. İmamoğlu: “Başkanlık makamını 5..
    22. Fenerbahçe'nin efsanesi Alex, Kadıköy'de
    23. Elke Lale'den 2 gümüş madalya
    24. Başkan Başsoy, besicilerle bir araya..
    25. Erzincan’da ki 61 öğrenci hafızlık..
    26. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr...
    27. Akar, ABD Savunma Bakanı Shanahan ile..
    28. Otelinin yıkılacağını duyan İYİ..
    29. Freni patlayan kamyon çelik..
    30. Basketbol: Toplu sonuç
    Öcalan maskeli provokasyon
    Öcalan maskeli provokasyon
    Bakanlık sıcak bakıyor! Ücretli poşette yeni dönem başlayabilir
    Bakanlık sıcak bakıyor! Ücretli poşette yeni dönem başlayabilir
    Yogacı Ece sahtekar çıktı!
    Yogacı Ece sahtekar çıktı!
    Komedi... CHP’li vekil kendi partisini rezil etti!
    Komedi... CHP’li vekil kendi partisini rezil etti!
    Alparslan Türkeş, Nurettin Soyer’e böyle seslenmiş!
    Alparslan Türkeş, Nurettin Soyer’e böyle seslenmiş!

    Günün Karikatürü

    16 Şubat 2019
    Ekrem Dumanlı ile ilgili çarpıcı detay ortaya çıktı! Nehrin suyunun çekilmesini beklemişler
    Ekrem Dumanlı ile ilgili çarpıcı detay ortaya çıktı! Nehrin suyunun çekilmesini beklemişler
    Maduro açıkladı: ABD ile gizlice görüştü
    Maduro açıkladı: ABD ile gizlice görüştü