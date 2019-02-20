Cumhur İttifakı adayı Yazıcı; “Marmaris beş yıl içinde Türkiye’nin en iyi kasabası olacak”

Marmaris’te AK Parti’nin Armutalan Mahallesi seçim irtibat ofisi düzenlenen törenle açıldı. Törende konuşan Cumhur İttifakı AK Parti Adayı Serkan Yazıcı, “Marmaris’in beş yıl içinde Türkiye’nin en iyi kasabası olup, bütün dünyada tanınacağı sözünü veriyorum.” dedi.

Cumhur İttifakı Adalet ve Kalkınma Parti (AK Parti) Adayı Serkan Yazıcı’nın Armutalan Mahallesi seçim irtibat ofisi düzenlenen törenle açıldı. Törene AK Parti İlçe Başkanı Osman Ülgen, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)İlçe Başkanı Kemal Kalemci ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yazıcı açılış öncesi kalabalığa seslendi. Gördüğü ilgiden dolayı çok mutlu olduğunu belirten Yazıcı, "İlginiz, sevginiz beni çok mutlu ediyor, gururlandırıyor. Size olan borcumu nasıl ödeyebilirim diye gece gündüz düşünüyorum. Sizler için elimden geleni yapacağım. Marmaris’i, o güzel Türk örf ve adetlerinin olduğu bir balıkçı kasabası yapma hayalim var. Bütün dünyaya ve Türkiye’ye sağlık ve şifanın dağıtıldığı bir balıkçı kasabası hayalimiz var. Ben burada turizme hizmet istiyorum, turizmle ilgili çok güzel hayallerim var ama önce buranın halkını mutlu etmemiz lazım. Buranın halkı mutlu olacak ki güler yüzle turizme hizmet edecek. Dolayısıyla ben öncelikle sizin hizmetinizdeyim, bunu çok net olarak bilmenizi istiyorum. Marmaris’in geleceği çok parlak olduğunu düşünüyorum. Marmaris’in beş yıl içinde Türkiye’nin en iyi kasabası olup, bütün dünyada tanınacağı sözünü veriyorum.” dedi.