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Cumhur İttifakı Adayı Güler Akçaköy’de halkla buluştu

Cumhur İttifakı Köşk Belediye Başkan Adayı Nuri Güler, ilçeye bağlı Akçaköy Mahallesi’nde halkla kucaklaştı.

18 Mart 2019 Pazartesi 10:39
Cumhur İttifakı Adayı Güler Akçaköy’de halkla buluştu

Cumhur İttifakı Köşk Belediye Başkan Adayı Nuri Güler, ilçeye bağlı Akçaköy Mahallesi’nde halkla kucaklaştı. Başkan Güler’e AK Parti ve MHP yöneticilerinin yanı sıra Kültür ve Turizm eski Bakanı Atilla Koç ve Ak Parti Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim eşlik etti.


Çanakkale Zaferi’nin 104. yılı ve Şehitleri Anma Günü olması nedeniyle Çanakkale Zaferi’nin öneminden söz eden Cumhur İttifakı Köşk Beleidye Başkan Adayı Nuri Güler, bu aziz vatana bizlere emanet eden şehitleri saygı, minnet ve rahmetle andıklarını belirtti.


Köylülerin yoğun ilgi gösterdiği programda 31 Mart yerel seçimlerinin önemine değinilerek Nuri Güler köylülerden destek istedi.


31 Mart Akşamı Köşk’ten zafer haberi alacaklarına inandıklarını kaydeden Kültür ve Turizm eski bakanı Atailla Koç, hemşerilerine hitaben yaptığı konuşmada “Seçimlere kadar gönülleri fethedeceğiz. İnşallah tevazu ile samimiyetle gayretle liderimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın izinde biz gönül belediyeciliğini herkese anlatacağız. 31 Mart akşamı çok güzel bir akşam olacak. Sandıklar Cumhur İttifakı’nın oylarıyla adeta patlayacak. Zafer inananlarındır” diyerek herkesten destek istedi.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 10:39
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