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Gündem Cumartesi Pazar günü sokağa çıkma yasağı saat kaçta uygulanacak?
Gündem

Cumartesi Pazar günü sokağa çıkma yasağı saat kaçta uygulanacak?

Haftasonu sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağının duyurulmasının ardından vatandaşlar merak ettiği soruların yanıtı araştırıyor. 21-22 Kasım Cumartesi ve Pazar günlerine gelen sokağa çıkma kısıtlaması saat kaçtan kaça kadar uygulanacak? İşte yanıtı...

Yeniakit Publisher
2020-11-18 00:27:00 -
Cumartesi Pazar günü sokağa çıkma yasağı saat kaçta uygulanacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından "Sokağa çıkma yasağı var mı?" sorusuna yanıt verdi. Erdoğan, haftasonu belli saatlerde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını açıkladı.

Cumartesi Pazar günü sokağa çıkma yasağı saat kaçta uygulanacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısının ardından "Hafta sonları tedarik ve üretim zincirleri aksamayacak şekilde 10.00 ile 20.00 saatleri arası dışında sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak." dedi.

Erdoğan "65 yaş ve üstü için uygulanan belirli saatlerde sokağa çıkma uygulaması, çalışanlar hariç olmak üzere 20 yaş altına da teşmil edilecek." dedi.

Okullarda online eğitim yürütülecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni tedbirleri açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Hafta sonları tedarik ve üretim zincirleri aksamayacak şekilde saat 10.00 ile 20.00 dışında sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak. Ara tatilde olan okullardaki eğitim öğretim yıl sonuna kadar online olarak sürdürülecek"

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