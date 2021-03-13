1 Mart 2021’de koronavirüs salgınında yerinde karar dönemine geçildi. Hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması 81 ilde devam ediyor. Düşük ve orta riskli illerde hafta sonu kısıtlaması kalktı. Bu illerde hafta içi olduğu gibi hafta sonu da 21.00-05.00 yasağı uygulanıyor.

Yüksek ve çok yüksek riskli illerde ise cumartesi günleri 05.00-21.00 saatleri arasında kısıtlama uygulanmıyor. Ancak cumartesi 21.00’de başlayan yasak pazartesi 05.00’te sona eriyor.

Bazı şehirlerde caddeler, parklar, AVM’ler cumartesi günü dolup taştı. Hal böyle olunca vatandaşlar yasakların dönüp dönmeyeceğini araştırmaya başladı. Hangi illerde cumartesi sokağa çıkma yasağı olacak?

Cumartesi günü yine sokağa çıkma yasağı olacak mı?

1 Mart’ta risk haritası yayımlandı. Söz konusu harita 15 Mart’ta yenilenecek. 15 Mart’ta kabine toplantısı yapılması bekleniyor. Kabine toplantısında vakalar ve kararlar değerlendirilecek. Yeni alınan kararlar ise toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacak.