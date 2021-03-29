Cumartesi günü sokağa çıkma kısıtlaması kalktı mı?
Cumartesi günü sokağa çıkma kısıtlaması kalktı mı? sorusu son dakika merak ediliyor. Hafta sonu sokağa çıkma yasağında 29 Mart Kabine Toplantısı kararları sonrası değişiklik yaşandı. Peki, Cumartesi günü sokağa çıkma kısıtlaması kalktı mı?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı sona erdi. 29 Mart Kabine Toplantısı sonrası alınan kararlar açıklandı. Peki, Hafta sonu sokağa çıkma yasakları değişti mi? Cumartesi günü sokağa çıkma kısıtlaması kalktı mı?
Cumartesi günü sokağa çıkma kısıtlaması kalktı mı?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı yaptığı açıklamada "Kırmızı illerde sadece Pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması Cumartesi ve Pazar günü uygulanacak. " dedi.
29 Mart risk haritası
29 Mart'ta yayınlanan yeni risk haritasına göre 58 ile kırmızı kategoride bulunuyor. 12 il Turuncu, 10 il Sarı ve 1 il Mavi kategoride yer alıyor.