Cuma saatinde Ekrem baskını! 'Şovmen' CHP'li İmamoğlu, borçlu olduğu halde, Akit TV'yi hacze geldi!

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CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Akit TV'ye açtığı 6 davadan 5'ini kaybederek borçlu duruma düşmesine rağmen hukuksuzca haciz işlemi başlattı.

Cuma namazı saatinde haciz baskını

Seçimden önce Cuma namazlarında poz veren, seçimden sonra ise Cuma namazlarında pek görünmeyen CHP'li İmamoğlu, Akit Medya Grubu binasına tam da Cuma namazı saatinde haciz memurlarıyla avukatlarına baskın yaptırdı.

Akit TV çalışanlarının görevini yapması engellendi

Haciz memurlarıyla Akit Medya Grubu binasına gelen İmamoğlu'nun avukatları, Akit TV’deki haber materyallerini haczettirdi.

Karşılıklı mahsuplaşılması gerekirken hukuksuzluğa imza atan avukatlar ve haciz icra memurları, Akit TV çalışanlarının görevini yapmasını da engelledi.

6 davadan 5'ini kaybedip 1'ini kazandı

Akit TV'ye 6 dava açan CHP'li İmamoğlu, sadece 1'ini kazandı. Kaybettiği 5 davadan 21 bin 500 TL borçlanan İmamoğlu, kendi alacağı olan 21 bin lira için haciz istemesi pişkinliğin bu kadarı dedirtti.

Şovmen İmamoğlu, Akit TV'ye 21 bin 500 TL borçlu

Kaybettiği davalar nedeniyle Akit TV'ye borçlanan CHP'li İmamoğlu, kendi yandaşlarını tatmin etmek için "haciz baskını" yaptırdı. Gerçekleri şovlarıyla kapatmayı alışkanlık haline getiren CHP'li İmamoğlu, açtığı 5 davayı kaybederek, akittv'ye 21 bin 500 TL borçlu duruma düştü.

İstedikleri sözde 'basın özgürlüğü' kendi kara propagandaları için geçerli

CHP'li İmamoğlu'nun bu uygulaması, kaybettikleri her seçimde kinleriyle beslenen CHP ve yoldaşlarının, tekrar yönetime gelmesi durumunda, daha önce iktidardayken yaptıkları gibi, kendi muhaliflerine zulmedeceğini bir kez daha göstermiş oldu.

Ayrıca bu haciz, akıllara Gürsel Tekin'in "İktidara geldiğimizde bize karşı duran medyaya el koyacağız" minvalindeki itirafını da akıllara getirdi.