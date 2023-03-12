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Siyaset Cuma namazında boy gösteren Kılıçdaroğlu bu sefer de başörtülü dindarlara seslendi!
Siyaset

Cuma namazında boy gösteren Kılıçdaroğlu bu sefer de başörtülü dindarlara seslendi!

Seçim tarihi belli olduğu gün Cuma namazında boy gösterip, geceliği 100 bin liralık otellerden sonra çadırda konaklamaya başlayan 6'lı noter masasının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu bu sefer de dindar genç kadınlara rol kesti.

Yeniakit Publisher
2023-03-12 22:31:00 -
Cuma namazında boy gösteren Kılıçdaroğlu bu sefer de başörtülü dindarlara seslendi!

 Yeniakit.com.tr 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 6'lı noter masasının adayı olduktan sonra, soluğu Cuma namazında aldı.

Seçim öncesi geceliği 100 bin liralık otel odasından kamuoyuna seslenen Kılıçdaroğlu, ziyaret ettiği deprem bölgesinde, siyasi şov yaparak çadırda konakladı.

Kılıçdaroğlu, şimdi de yakın geçmişte, "1 metrelik bez parçası" diye hedef aldığı başörtüsüne inanan dindar kadınlara rol kesti.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu, "Muhafazakâr genç kadınlara seslenmek istiyorum. Biz baskıcı olan her şeyden arındık, demokratikleştik. Onlar en baskıcı olanı yanlarına çektiler. Kadına şiddetin önlenmesi kanununa savaş açanı ittifak ortağı yaptılar." dedi ve AK Parti'nin dindarlara kazandığı özgürlüklerin karşısında durduklarının üzerini örtüp, şöyle konuştu:  Kazanım ve özgürlüklerinizin yok edilmesine izin vermeyeceğiz.
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