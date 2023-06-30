'Cuma namazına giden pislikler' demişti! Şu işe bakın: Dehşete düşüren olay!

Geçtiğimiz sezon Ligue 1'de şampiyon olan PSG'nin teknik direktörü olarak görev yapan Galtier gözaltı şoku yaşıyor. Ünlü teknik adamın geçtiğimiz aylarda ortaya çıkan e maillerindeki ırkçı ve ayrımcı sözleri tepki toplarken, Fransız adli makamları sezonun tamamlanmasının ardından harekete geçti.

Fransız devi PSG'nin teknik direktörü Christophe Galtier, geçtiğimiz haftalarda Nice'i çalıştırdığı dönemde yolladığı iddia edilen bir e-mail, başına büyük bela açtı. Nisan ayında, Christophe Galtier'in Nice'in eski futbol direktörü Julien Fournier'e Müslüman ve siyahi futbolcularla ilgili ırkçı söylemlerde bulunduğu e-mail basına sızarken, bu mail büyük tepki toplamıştı.

RMC Sport, Fransa'da sezonun tamamlanmasının ardından harekete geçen adli makamlar, Christophe Galtier ve oğlu John Valovic-Galtier, ırkçı söylemleri nedeniyle açılan soruşturma kapsamında gözaltına alındığını duyurdu.

Galtier'in hakkındaki iddiaların ispatlanması durumunda, Fransız teknik adamın 3 yıla kadar hapis cezası ile birlikte para cezası alabileceği öne sürüldü.

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Galtier'in Julien Fournier'e yolladığı e-mail'de "Sadece siyahi oyunculardan ve yarısı Cuma günleri camiye namaz kılmaya giden pisliklerden oluşan bir takım. Bu kadar çok siyahi ve Müslüman olamaz. Takım bana uymuyor ve bu şehrin insanlarının istediklerine de aykırı. Dün gece restorana gittim ve herkes siyahlardan oluşan bir takımımız olduğunu söyleyerek bana takıldı" şeklinde ırkçı söylemlerde bulunduğu gündem oldu.