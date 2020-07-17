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Cuma namazı saati İstanbul Ankara İzmir Manisa saat kaçta? Diyanet 17 Temmuz cuma namazı saatleri...

Cuma namazı tüm illerde saat kaçta kılınacak? 17 Temmuz Cuma günü il il cuma namazı vakitleri vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Müslümanlar için büyük öneme sahip olan mübarek Cuma namazı bu hafta da büyük bir katılımla kılınacak. Yaşadıkları şehirlere göre, cuma namazının kaçta kılınacağını öğrenmek isteyenler, Diyanet İşleri Başkanlığı bilgisi doğrultusunda 17 Temmuz 2020 il il cuma namazı vakitlerini sorguluyor. Peki, Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte Diyanet İstanbul, Ankara, İzmir, Manisa cuma namazı vakitleri...

Yeniakit Publisher
2020-07-17 09:23:00 - 2020-07-17 09:24:15
Cuma namazı saati İstanbul Ankara İzmir Manisa saat kaçta? Diyanet 17 Temmuz cuma namazı saatleri...

Diyanet bilgisine göre cuma namazı saatleri açıklandı. Kurumun internet sitesinde yer alan bilgilere göre 17 Temmuz Cuma namazı saatleri her ilde farklı şekilde gerçekleşecek.

Diyanet'in açıkladığı bilgilere göre bu hafta cuma namazı saatleri;

İstanbul'da Cuma vakti

İstanbul'da Cuma namazı, 13:15'te, okunacak öğle namazı sonrasında kılınacak.

Ankara'da Cuma vakti

Ankara'da  Cuma namazı, 13:00'te okunacak öğle namazı sonrasında kılınacak.

İzmir'de Cuma vakti

İzmir'de Cuma namazı,13:23'te okunacak öğle namazı sonrasında kılınacak.

Manisa’da Cuma vakti

 

Manisa’da  Cuma namazı, 13:23'te okunacak öğle namazı sonrasında kılınacak.

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