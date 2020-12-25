Cuma namazı saati 25 Aralık diyanet cuma namaz vakitleri

Cuma namazı saat kaçta, Cuma namazı saat kaçta okunuyor, Cuma namazı saat kaçta bitiyor, Cuma namazı saat kaçta kılınıyor, Cuma namazı saat kaçta biter, Cuma namazı saat kaçta okunuyor İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya cuma namaz vakti kaç? Soruları cuma namazı için camiye gidecek vatandaşlar tarafından sorulmakta. Peki cuma namazı vakti ne zaman? İşte 25 Aralık Cuma namazı vakti.

Cuma namazı saati kaçt? Cuma namazı saat vakti

İstanbul cuma namaz vakti ne zaman saat kaçta? İstanbul’da cuma namazı saati 13:09

Ankara cuma namaz vakti ne zaman saat kaçta? Ankara'da cuma namazı saati 12:54

İzmir cuma namaz vakti ne zaman saat kaçta? İzmir’de cuma namazı saati 13:16

Bursa cuma namaz vakti ne zaman saat kaçta? Bursa’da cuma namazı saati 13:09

Antalya cuma namaz vakti ne zaman saat kaçta? Antalya’da cuma namazı saati 13:02

Samsun cuma namaz vakti ne zaman saat kaçta? Samsun’da cuma namazı saati 12:40

Mersin cuma namaz vakti ne zaman saat kaçta? Mersin’de cuma namazı saati 12:47

Muğla cuma namaz vakti ne zaman saat kaçta? Muğla’da cuma namazı saati 13:09

Mardin cuma namaz vakti ne zaman saat kaçta? Mardin’de cuma namazı saati 12:23

Malatya cuma namaz vakti ne zaman saat kaçta? Malatya’da cuma namazı saati 12:20

Konya cuma namaz vakti ne zaman saat kaçta? Konya’da cuma namazı saati 12:56

Diyarbakır cuma namaz vakti ne zaman saat kaçta? Diyarbakır’da cuma namazı saati 12:25

DİYANET İL İL CUMA NAMAZI SAATLERİ İÇİN TIKLAYIN

Cuma namazına ilişkin Yüce Rabbimiz Kur’an-ı Kerim’de “Ey insanlar cuma günü namaz için çağrıldığınızda alışverişi bırakıp Allah’ı anmaya koşun. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır” (Cuma Suresi 9. Ayet) buyurmuştur. Cuma namazı ayetin buyruğunca farz kılınmıştır.

Cuma namazı kime farzdır?

Cuma namızını kimler kılar? Cuma namazının bir kimseye farz olabilmesi için Müslüman olmak, akıllı ve ergenlik çağına gelmiş olması gerekir. Diyanet cuma namazı nasıl kılınr? sorusu da vatandaşlar tarafından sorgulanmakta.

Cuma namazının farz olmasının şartı nedir?

Erkek olmak, cuma namazı kadınlara farz değildir. Hür ve serbest olmak, mukim yani misafir olmamak, sağlıklı olmak, kör olmamak ve ayakları sağlam olmak. Bu şartlar kendisinde olmayan kişiye cuma namazı farz değildir. Ancak bu durumda olan bir kimse camiyi gidip cuma namazını kılarsa o günün öğle namazının yerine geçer.

Cuma namazının sahih olmasının şartları neler?

Cuma namazının öğle vaktinde kılınması, namazdan önce cuma hutbesi okunması, cuma namazı kılınan yerin herkese açık olması, imamdan başka en az üç erkek cemaat bulunması. Cuma namazı kılınacak yerin şehir veya şehir hükmünde olması.

Cuma namazı nasıl kılınır?

Cuma namazı kaç rekattır. Cuma günü öğle vakti ezan okunduktan sonra önce dört rekat olan cuma namazının ilk sünneti kılınır.

Cuma namazının sünnetine nasıl niyet edilir?

Cuma namazı sünnetine niyet nasıl edilir? Niyet ettim Allah rızası için bugünkü cuma namazının ilk sünnetini kılmaya. Cuma namazının ilk sünnetinin kılınışı aynen öğle namazının ilk sünnetinin kılışını gibidir.

Cuma namazının ilk sünneti kılındıktan sonra caminin içinde müezzin bir ezana daha okur. İmam da mimbere çıkarak cuma namazının hutbesini okur. Hutbe okunduktan sonra müezzin kamet getirir ve cumanın iki rekat farzı kılınır. Cuma namazının farzına nasıl niyet edilir? Cuma namazı için niyet nasıl olur?

Cuma namazının farzına niyet nasıl edilir?

Cuma namazının farzına nasıl niyet edilir? Cuma namazının farzına niyet şöyle yapılır: “Niyet ettim Allah rızası için bugünkü cuma namazın farzını kılmaya uydum hazır olan imama” denilir ve imamla birlikte cuma namazının farzı kılınır. Cuma namazının farzınıdana sonra dört rekat cuma namazının son sünneti kılınır. Cuma namazının son sünneti nasıl kılınır? Cuma namazının son sünnetinin kılınışı da cuma namazının ilk sünneti gibidir. Cuma namazının son sünneti kılındıktan sonra cuma namazı tamlanmış olur. Bundan sonra dileyen dört rekat Zühri ahır son öğle ile iki rekat ise vakit sünneti kılar.