Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 11 Aralık Cuma namazı vakitleri...

Cuma namazı saat kaçta? Sorusu İstanbullular tarafından araştırılıyor. İl il cami ve mescitlerde Cuma namazını eda edecekler 'Cuma namazı kaçta İstanbul?' sorusunun cevabını merak ediyor. Korona virüs tedbirleri nedeniyle Cuma namazı Diyanet İşleri'nin belirlediği kurallara uyularak kılınıyor. İşte 11 Aralık Diyanet Cuma namazı vakitleri...

11 Aralık Diyanet Cuma namazı vakitleri

Cuma namazı bilindiği üzere öğle ezanı saatinde cami ve mescitlerde cemaat halinde eda ediliyor. Bu nedenle Cuma namazının kılınabilmesi için Cuma namazının kılınacağı ilde öğle ezanı saatinin girmiş olması gerekiyor. 11 Aralık öğle ezanı yani Cuma namazı saati ise Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından tespit edildi.

İstanbul cuma namazı kaçta?

11 Aralık Cuma günü İstanbul'da cuma namazı saati 13:02'dir.

Ankara cuma namazı kaçta?

11 Aralık Cuma günü İstanbul'da cuma namazı saati 12:46' dır.

İzmir cuma namazı kaçta?

11 Aralık Cuma günü İstanbul'da cuma namazı saati 13:09' dur.

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Cuma namazları camilerde kılınacak mı?

İçişleri Bakanlığı'nın korona virüsle mücadele amacıyla yayınlandığı genelgeyle kısıtlamalar genişletildi ve süreleri uzatıldı. Genelgenin ardından camilerin durumu da merak konusu oldu. Cuma namazını cemaatle birlikte kılmak isteyenler, camilerin açık olup olmayacağı sorularına yanıt arıyor.

Yeni korona virüs tedbirleri camilere bir kısıtlama getirilmedi. 11 Aralık Cuma günü camiler açık olacak ve sosyal mesafe kurallarına göre cuma namazı kılınabilecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulu, Cuma namazına ilişkin Twitter açıklamada bulundu. Din İşleri Yüksek Kurulu; hastalık, şiddetli yağış, aşırı sıcak ve soğuk gibi elverişsiz hava şartları yanında salgın hastalığın da cuma namazının farz olmasını düşüren mazeretler kapsamında olduğunu bildirdi.

Yüksek Kurul tarafından yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son dönemde artan vaka sayısına işaret edildi.

İslam dininin hayat ile sağlığın korunması ve bunlara zarar verecek şeylerin giderilmesi yönünde son derece açık hükümler getirdiği belirtilen açıklamada, Müslümanların, bu hükümleri yerine getirmekle ve ilgili tedbirleri almakla yükümlü olduğunun altı çizildi.

Özellikle bulaşıcı hastalıklara karşı gereken tedbirlerin alınmasının İslam'ın bir gereği olduğu vurgulanan açıklamada, hastalıkların bazı ibadetlerle yükümlü olmayı kaldıran bir mazeret olduğu hatırlatıldı.

Bu bağlamda, cuma namazıyla yükümlü olmanın şartlarından birisinin de cemaate katılmaya mani bir mazeretin bulunmaması olduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Meşru bir mazeretin varlığı, cuma namazının farziyetini düşürmektedir. Hastalık, şiddetli yağış, aşırı sıcak ve soğuk gibi elverişsiz hava şartları yanında salgın hastalık da kişiye cumanın farz olmasını düşüren bu tür mazeretler kapsamındadır. Tüm dünyayı etkileyen Kovid-19 salgını ile ilgili tedbirler, kış mevsiminin getirdiği elverişsiz hava şartlarıyla birleştiğinde, cemaatin bir kısmının camide yer bulamaması ve cuma namazını kılamamasına yol açabilmektedir. Camide mesafe şartını sağlayacak şekilde yer bulamayanların hem kendilerini hem de cemaati tehlikeye atacak şekilde içeriye girmeleri doğru değildir."