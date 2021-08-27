Cuma namazı saat kaçta bugün? Cuma namazı kaçta oluyor? 27 Ağustos cuma namazı saati

Rabbimiz Cuma Suresi’nde “Ey iman edenler! Cuma günü namaza çağırıldığı (ezan okunduğu) zaman, hemen Allah'ı anmaya koşun ve alış verişi bırakın. Eğer bilmiş olsanız, elbette bu, sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan isteyin. Allah'ı çok zikredin; umulur ki kurtuluşa erersiniz. Onlar bir ticaret ve eğlence gördükleri zaman hemen dağılıp ona giderler ve seni ayakta bırakırlar. De ki: Allah'ın yanında bulunan, eğlenceden ve ticaretten daha yararlıdır. Allah, rızık verenlerin en hayırlısıdır.” buyurmakta. Peki cuma namazı saat kaçta, cuma kaçta olacak? Cuma namazı saat kaçta bugün? Cuma namazı kaçta oluyor? İşte il il 27 Ağustos cuma namazı saati...

Cuma namazı saati kaçta? Cuma namazı saat vakti

İstanbul cuma namaz vakti ne zaman saat kaçta? İstanbul’da cuma namazı saati 13:111

Ankara cuma namaz vakti ne zaman saat kaçta? Ankara'da cuma namazı saati 12:55

İzmir cuma namaz vakti ne zaman saat kaçta? İzmir’de cuma namazı saati 13:18

Bursa cuma namaz vakti ne zaman saat kaçta? Bursa’da cuma namazı saati 13:10

Antalya cuma namaz vakti ne zaman saat kaçta? Antalya’da cuma namazı saati 13:04

Samsun cuma namaz vakti ne zaman saat kaçta? Samsun’da cuma namazı saati 12:41

Mersin cuma namaz vakti ne zaman saat kaçta? Mersin’de cuma namazı saati 12:48

Muğla cuma namaz vakti ne zaman saat kaçta? Muğla’da cuma namazı saati 13:113

Mardin cuma namaz vakti ne zaman saat kaçta? Mardin’de cuma namazı saati 12:24

Malatya cuma namaz vakti ne zaman saat kaçta? Malatya’da cuma namazı saati 12:33

Konya cuma namaz vakti ne zaman saat kaçta? Konya’da cuma namazı saati 13:56

Diyarbakır cuma namaz vakti ne zaman saat kaçta? Diyarbakır’da cuma namazı saati 12:26

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27 Ağustos Cuma hutbesi konusu

ALLAH’IN YARDIM ETTİĞİNE MAĞLUBİYET YOKTUR

Muhterem Müslümanlar!

Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: “Allah size yardım ederse artık sizi yenecek hiçbir kimse yoktur; eğer sizi yardımsız bırakırsa O’ndan sonra size kim yardım edebilir? Müminler yalnız Allah’a güvensinler.”

Okuduğum hadis-i şerifte Sevgili Peygamberimiz (s.a.s) şöyle buyuruyor: “Allah’tan başka ilâh yoktur, O’nun ortağı da yoktur. Mülk ve hamd O’na aittir. O her şeye kâdirdir. Güç ve kuvvete ancak Allah’ın yardımı ile erişilir.”

Aziz Müminler!

Henüz Hz. Ömer’in hilafet yıllarıydı. Cenâb-ı Hakk’ın yardımı, İyâz b. Ganem komutasındaki sahabe-i kiram efendilerimizin cesaret ve fedakârlığıyla Diyarbakır fethedilmiş, Anadolu’muzun kapıları İslam’a açılmıştı. Yine böyle bir Ağustos günü Malazgirt zaferiyle Anadolu, İslam’ın ve Müslümanların ebedi yurdu oldu. O günden bugüne şehit kanlarıyla sulanmış bu mukaddes topraklar, hak ve hakikatin, güven ve cesaretin, huzur ve barışın sembolü, zalimin hasmı, mazlumun umudu oldu.

Kıymetli Müslümanlar!

Şanlı tarihimiz şahittir ki ecdadımızın gayesi, kuru bir kavga, basit bir cihangirlik davası değildir. Cennetmekân ecdadımız “ya muzaffer olur gayeme ulaşırım; ya da şehit olur cennete girerim” düşüncesiyle sefere çıkmıştır. Allah! Allah! nidalarıyla, biraz sonra öleceğini bile bile ve en ufak bir tereddüt göstermeden vatanını müdafaa etmiştir. İ’lâ-yi kelimetullah yani Allah’ın sözünü yüceltmek, adalet ve merhameti bütün cihana hâkim kılmak için zaferden zafere koşmuştur. İçinde bulunduğumuz Ağustos ayındaki nice zaferlere bizi ulaştıran, işte bu ruhtur. Malazgirt’te, Mohaç’ta, Sakarya’da, Büyük Taarruz’da, bütün terör örgütleriyle ve şer güçleriyle mücadelemizde hep aynı ruh vardır.

Değerli Müminler!

Bugün bize düşen, bu ruhu diri tutmak, yaşatmak ve yüceltmektir. Birliğimizden, beraberliğimizden ve kardeşliğimizden ödün vermemektir. Bizi biz yapan, bizi millet yapan değerlerin etrafında sımsıkı kenetlenmektir. Unutmayalım ki Allah Teâlâ’nın yardım ettiğine galip gelecek hiçbir güç yoktur.

Bu vesileyle Hz. Âdem (a.s)’dan günümüze kadar i’lâ-yi kelimetullah aşkıyla yanıp tutuşan, mukaddesat uğruna canını feda eden aziz şehitlerimize ve Hakk’a yürüyen kahraman gazilerimize Yüce Rabbimden rahmet diliyorum.

Cuma namazı kaç rekattır?

Cuma namazı 10 rekattır. 4 rekat ilk sünnet, 2 rekat farz ve 4 rekat son sünnet olarak kılınır, Son sünnetten sonra 4 rekat Zühri Ahir ve 2 rekat vaktin son sünneti ilave edilir. Cuma namazı cuma günü öğle vaktinde kılınır. Cuma namazı tek başına kılınmaz, cemaatle kılınır. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre cuma namazının farzı iki rekâttır. Bunun yanında farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünneti vardır. İmam Ebû Yusuf’a ve İmam Muhammed’e göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selamla dört ve bir selamla iki rekât olmak üzere toplam altı rekâttır. Bu görüşün Hz. Ali’den rivayet edildiği nakledilmektedir (Kâsânî, Bedâî’, I, 285)