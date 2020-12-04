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İSLAM Cuma namazı kılınacak mı bugün? Cumaya gidilecek mi?
İSLAM

Cuma namazı kılınacak mı bugün? Cumaya gidilecek mi?

Cuma namazı kılınacak mı? sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyordu. Diyanet’ten son dakika cuma namazı açıklaması geldi. Artan korona vakaları nedeniyle yeni kısıtlamalar geldi. Kısıtlamalar arasında cuma namazı kılınacak mı? Cumaya gidilecek mi? soruları da merak ediliyordu. Peki Diyanet cuma namazı kılınacak mı?

Yeniakit Publisher
2020-12-04 10:16:00 - 2020-12-04 10:18:46
Cuma namazı kılınacak mı bugün? Cumaya gidilecek mi?

Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulu, cuma namazına ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden flaş bir açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada "Bulaşıcı hastalıklara karşı gereken tedbirlerin alınması dinimizin bir gereğidir." denilirken, "meşru bir mazeretin varlığı, Cuma namazının farziyetini düşürmektedir. Hastalık, şiddetli yağış, aşırı sıcak ve soğuk gibi elverişsiz hava şartları yanında salgın hastalık da kişiye cumanın farz olmasını düşüren bu tür mazeretler kapsamındadır." ifadelerine yer verildi.

 

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