1 Ocak’ın resmi tatil olması sebebiyle hafta sonu kısıtlamasının süresi uzatıldı. 31 Aralık Perşembe akşamı 21.00de başlayacak olan sokağa çıkma yasağı 4 Ocak Pazartesi günü saat 05.00’te bitecek. Yılın ilk günü cuma gününe denk geldiği ve sokağa çıkma kısıtlaması bulunduğu için vatandaşlar camilerin açık olup olmayacağını araştırıyor. Bu hafta Cuma kılınacak mı?

Cuma namazı kılınacak mı? | 1 Ocak Cuma namazı kılınacak mı?

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günler vatandaşlar 10.00 ila 17.00 saatleri arasında temel ihtiyaçlarını karşılayabilmek için markete, bakkala, kasaba, fırına, kuruyemişçiye ve balıkçıya gidebiliyor. Bir kısıtlama mevcut ancak vatandaşların evlerine en yakın dükkanlardan alışveriş yapması serbest. Bu konu göz önüne alındığında ve kulislerden gelen bilgilere göre 1 Ocak’ta Cuma namazı kılınacak.

Ancak il ve ilçe hıfzısıhha kurulları cuma namazında uygulanacak kurallar hakkında açıklama yapacak. Muhtemelen vatandaşların evlerine en yakın camiye gitmesine izin verilecek. Gün içerisinde il ve ilçe hıfzıssıhha kurullarından açıklama gelmesi bekleniyor.

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