Cuma namazı kaçta kılınacak? Cuma namazı vakti, ezan kaçta okunuyor? 30 Temmuz cuma namazı saat kaçta?

Cuma namazı saat kaçta, cuma kaçta olacak? soruları yoğun bir şeklide araştırılmaya devam ediyor. Her cuma olduğu gibi bu cuma gününde de Müslümanlar cuma namazı için camilere akın edecek. Cuma namazı saati, Müslümanlar açısından çok büyük önemi sahip olan cuma günü, farz ola cuma namazını kılmak için camilere akın edilir.

Cuma namazı vakti, Rabbimiz (C.C) yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’de cuma vakti için alış verişleri bırakıp, dünya işlerine cuma saatinde ara verip cuma namazı için camilerde toplanmamızı farz buyurmuştur. Peki 30 Temmuz Cuma namazı saat kaçta? Bugün Cuma namazı kaçta kılınacak? İşte cuma namazı saatleri...

Cuma namazı saati kaçta? Cuma namazı saat vakti

İstanbul cuma namaz vakti ne zaman saat kaçta? İstanbul’da cuma namazı saati 13:16

Ankara cuma namaz vakti ne zaman saat kaçta? Ankara'da cuma namazı saati 13:00

İzmir cuma namaz vakti ne zaman saat kaçta? İzmir’de cuma namazı saati 13:23

Bursa cuma namaz vakti ne zaman saat kaçta? Bursa’da cuma namazı saati 13:15

Antalya cuma namaz vakti ne zaman saat kaçta? Antalya’da cuma namazı saati 13:09

Samsun cuma namaz vakti ne zaman saat kaçta? Samsun’da cuma namazı saati 12:46

Mersin cuma namaz vakti ne zaman saat kaçta? Mersin’de cuma namazı saati 12:53

Muğla cuma namaz vakti ne zaman saat kaçta? Muğla’da cuma namazı saati 13:18

Mardin cuma namaz vakti ne zaman saat kaçta? Mardin’de cuma namazı saati 12:29

Malatya cuma namaz vakti ne zaman saat kaçta? Malatya’da cuma namazı saati 12:38

Konya cuma namaz vakti ne zaman saat kaçta? Konya’da cuma namazı saati 13:02

Diyarbakır cuma namaz vakti ne zaman saat kaçta? Diyarbakır’da cuma namazı saati 12:31

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30 Temmuz Cuma hutbesi

AFETLERE KARŞI SORUMLULUĞUMUZUN İDRAKİNDE OLALIM

Muhterem Müslümanlar!

Bizler, bir çevrenin içinde ve bir çevreye muhtaç halde yaratıldık. Çevremiz bizler için hayat demektir; hayatın rengi, ahengi, dirliği ve birliği demektir. Kâinat, Cenâb-ı Hakk’ın eseri ve insana emanetidir. Bu sebepledir ki yeryüzünün şerefli halifesi olarak bizler, bütün insanları, canlı cansız bütün mahlûkatı korumakla, onlara karşı şefkatli ve merhametli olmakla yükümlüyüz. Bu sorumluluğumuzu yerine getirdiğimizde çevremizle birlikte bizler de ihya oluruz. Aksi halde zarar görecek olan sadece yeryüzü ve gökyüzü değil aynı zamanda hepimiz ve geleceğimizdir.

Aziz Müminler!

Son günlerde yaşadığımız afetler hepimizi derinden üzdü. Bir yandan sellerin açtığı yaraları sarmaya çalışıyoruz. Diğer yandan ciğerlerimizi dağlayan orman yangınlarıyla mücadele ediyoruz. Böylesi zor günlerde şunu bir kez daha hatırlamalıyız ki sel, heyelan, yangın, deprem, kuraklık ve salgın hastalık gibi afetler karşısında can ve mal kaybımızı en aza indirmek ancak gerekli tedbirleri almakla mümkündür. Zira tabiat olayları, sünnetullah yani ilahi düzen ve kanunlar gereği, sebep-sonuç ilişkisi içerisinde meydana gelmektedir. Dolayısıyla bir mümin, sorumluluğunu ihmal edip göz göre göre afetlere kapı aralayamaz. Yeryüzünde dengeleri bozacak adımlar atamaz. Nitekim afetlerin kötü neticelerinin önemli bir kısmı insanoğlunun kendi hata ve ihmalleri sebebiyledir. Rabbimiz Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurmaktadır: “İnsanların kendi elleriyle yapıp ettikleri yüzünden karada ve denizde düzen bozuldu.”

Kıymetli Müslümanlar!

Cenâb-ı Hak Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurmaktadır: “Kendi kendinizi tehlikeye atmayın.”2 O halde sel, heyelan ve deprem riski bulunan bölgelerde tabiatın dengelerine, bölgenin gerçeklerine uygun, doğru ve sağlam adımlar atalım. Yangınlara sebebiyet verecek ihmalden ve sorumsuz davranışlardan uzak duralım. Ormanlarımızı bilerek yakan, vatanımıza göz diken, milletimizin canına kast edenlere gelince dünyada ve ahirette Allah’ın, meleklerin, insanların ve diri diri yanan bütün canlıların laneti onların üzerinedir. Onlar her iki âlemde de yaptıklarının cezasını çekeceklerdir.

Değerli Müminler!

Peygamber Efendimiz (s.a.s) bir hadisinde şöyle buyurmaktadır: “Nerede olursan ol, Allah’a karşı sorumluluğunun bilincinde ol!” 3 Öyleyse geliniz, üzerimize düşen sorumlulukların idrakinde olalım. Acı tecrübelerden ders alalım. Güvenli bir hayat için afetlere karşı hazırlıklı olalım. İçinde bulunduğumuz yaz günlerinde başta orman yangınları olmak üzere her türlü afet ve acil durum anlarında duyarlı olalım ve yetkili mercileri haberdar edelim.

Bu vesileyle afetlerde hayatını kaybeden kardeşlerimize Rabbimizden rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz.