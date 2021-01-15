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İSLAM Cuma namazı kaçta kılınacak? 15 Ocak Ankara İstanbul İzmir Trabzon cuma saati
İSLAM

Cuma namazı kaçta kılınacak? 15 Ocak Ankara İstanbul İzmir Trabzon cuma saati

Cuma namazı saat kaçta? Milyonlarca kişi cuma namazı için camilere akın edecek. Vatandaşlar yaşadıkları illerde cuma namazının kaçta kılınacağını araştırmaya başladı. Peki, cuma kaçta kılınacak? | Cuma namazı saati | İstanbul cuma namazı vakti

Yeniakit Publisher
2021-01-15 08:28:00 -
Cuma namazı kaçta kılınacak? 15 Ocak Ankara İstanbul İzmir Trabzon cuma saati

Cuma namazı saati 15 Ocak | Cuma namazına gidecek vatandaşlar namaz vaktini araştırmaya başladı. Peki, bugün Cuma namazı saat kaçta kılınacak?

Cuma namazı kaçta kılınacak? 15 Ocak Ankara İstanbul İzmir Trabzon cuma saati

İstanbul              13.18

Ankara               13.03

İzmir                   13.26

Antalya               13.12

Bursa                  13.18

Zonguldak           13.07

Trabzon              12.36

Kars                   12.22

Sivas                  12.46

Erzurum              12.29

Diyarbakır          12.33

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15 Ocak 2021 Cuma Hutbesi

MİRAS: HER HAK SAHİBİNE HAKKINI VERMEK

Muhterem Müslümanlar!

Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: “Anne babanın ve yakınların miras olarak bıraktıklarından erkeklere pay vardır; yine anne babanın ve akrabanın miras olarak bıraktıklarından kadınlara da pay vardır; azından çoğundan, belli pay.”1

Okuduğum hadis-i şerifte ise Sevgili Peygamberimiz (s.a.s) şöyle buyurmaktadır: “Her kim öldükten sonra geride mal bırakırsa, o mal mirasçılarınındır.”2

Aziz Müminler!

İslam’ın titizlikle üzerinde durduğu haklardan biri de mirastır. Dinimiz, hayatın her alanında olduğu gibi, miras paylaşımında da adaleti öngören ayrıntılı hükümler getirmiştir. Mümin, ahiret yolculuğuna uğurlanırken geride bıraktığı maldan, önce cenaze masrafları karşılanır. Sonra, eğer varsa borçları ödenir. Ardından üçte biri aşmamak kaydıyla mirasçıların dışındakilere yönelik vasiyeti yerine getirilir. Bütün bunlardan sonra ise miras varislere intikal eder.

Kıymetli Müslümanlar! 

Miras taksim edilirken her hak sahibine hakkının verilmesi, kadın-erkek, büyük-küçük hiç kimsenin mağdur edilmemesi esastır. Kadınlara miras verilmemesine yönelik örf ve âdetler, dinimize göre adaletsizliktir, zulümdür, asla meşru değildir. Allah’a ve O’nun indirdiği Kur’an’a iman eden her Müslüman, mirastan payına düşene rıza göstermeli ve kardeşlerinin hakkına el uzatmaktan sakınmalıdır. Nitekim Rabbimiz mirasla ilgili hükümleri beyan ettikten sonra bizleri şöyle uyarır: “İşte bu, Allah’ın koyduğu sınırlarıdır. Kim Allah’a ve Peygamberine itaat ederse, Allah onu, içinden ırmaklar akan, içinde ebedi kalacakları cennetlere sokar. İşte bu büyük başarıdır. Kim de Allah’a ve Peygamberine isyan eder ve onun koyduğu sınırları aşarsa, Allah onu ebedi kalacağı cehennem ateşine sokar. Onun için alçaltıcı bir azap vardır.

Değerli Müminler!

Mirasın emanet olduğunu, miras ve kul hakkı arasında ince bir sınır bulunduğunu unutmayalım. Hırslarımıza yenilerek o sınırı asla çiğnemeyelim. Miras söz konusu olduğunda merhameti, insafı, adaleti ve hakkaniyeti elden bırakmayalım.

 

 

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