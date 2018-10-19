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Cuma namazı kaçta İstanbul (19 Ekim)

Cuma namazı saat kaçta? Cuma namazı tüm Müslümanlara farz bir namazdır. Cuma namazı öğlen namazı vaktinde kılınan bir namaz olup, Kur'an'da cuma suresi de vardır. Cuma suresi cuma namazının önemine vurgu yapmaktadır. Cuma namazı saat kaçta olduğunu merak eden vandaşlar diyanet üzerinden cuma saatini araştırmakta. İşte 19 Ekim İstanbul Cuma vakitleri...

19 Ekim 2018 Cuma 10:15
Cuma namazı kaçta İstanbul (19 Ekim)

Müslümanlar Cuma namazı için bugün camilere akın edecek. Cuma namazı her Müslümana farzdır. Onun için vatandaşlarımız Cuma namaz saatini kaçta olduğunu merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığının namaz vakitlerine göre Cuma namazı kılınmakta. Cuma namazı farz bir namaz olup öğlen namazı vaktinde eda edilir. Cuma namazı 10 rekat olarak kılınır. Dördü sünnet, ikisi farz, dördü ise son sünnet olarak kılınmakta. Cuma namazında Cuma hutbesi vardır. Cuma hutbesi namazın şartlarından biridir.

Cuma namazı saat kaçta? Başta büyük şehirlerimiz İstanbul 19 Ekim Cuma namazı saatlerini sizler için derledik. İşte 19 Ekim Cuma vakitleri...

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Öğle 12:55

İkindi 15:55

Akşam 18:26

Yatsı 19:45

Haber Tarihi: 19 Ekim 2018 Cuma 10:15
  1. Cuma namazı kaçta İstanbul (19 Ekim)
  2. cuma namazı saati

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