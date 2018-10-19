Cuma namazı kaçta İstanbul (19 Ekim)

Müslümanlar Cuma namazı için bugün camilere akın edecek. Cuma namazı her Müslümana farzdır. Onun için vatandaşlarımız Cuma namaz saatini kaçta olduğunu merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığının namaz vakitlerine göre Cuma namazı kılınmakta. Cuma namazı farz bir namaz olup öğlen namazı vaktinde eda edilir. Cuma namazı 10 rekat olarak kılınır. Dördü sünnet, ikisi farz, dördü ise son sünnet olarak kılınmakta. Cuma namazında Cuma hutbesi vardır. Cuma hutbesi namazın şartlarından biridir.

Cuma namazı saat kaçta? Başta büyük şehirlerimiz İstanbul 19 Ekim Cuma namazı saatlerini sizler için derledik. İşte 19 Ekim Cuma vakitleri...

İmsak 05:48

Güneş 07:13

Öğle 12:55

İkindi 15:55

Akşam 18:26

Yatsı 19:45