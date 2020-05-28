Koronavirüs salgını sebebiyle 16 Mart’tan bu yana camiler kapalı. Cuma namazlarının yanı sıra vakit namazları ve teravih namazları da camilerde kılınmadı. Virüsün kontrol altına alınması ve normalleşme adımlarının atılmasıyla birlikte camilerin açılacağı tarih de belirlendi. 29 Mayıs Cuma günü itibariyle koşulları uygun olan camiler açılacak. Camilerde Cuma namazları, öğle ve ikindi namazları kılınabilecek. Peki, Adalar’da hangi camiler açık.

Cuma namazı hangi camilerde kılınacak? | Adalar'da cuma namazı kılacak camiler

29 Mayıs 2020 Cuma günü İstanbul’daki 3.457 cami ve mescitten 1.923 cami ve mescit ile 264 mekânda Cuma namazı kılınmak üzere gerekli düzenlemeler yapıldı.

İşte, Adalar’da Cuma namazı kılınmaya uygun camiler: