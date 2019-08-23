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Cuma hutbesinde faiz vurgusu: Faiz yiyenler kabirlerinden...

Her Müslümanı Allah’ın belirlediği üzere Cuma vakti camilerde toplayan Cuma namazı sırasında okunan hutbenin bu haftaki konusu ‘Faiz’ olarak belirlenerek faizin toplumsal zararlarına değinilip insanlar faize karşı bilinçlendirilecek.

23 Ağustos 2019 Cuma 10:36
Cuma hutbesinde faiz vurgusu: Faiz yiyenler kabirlerinden...

 Oğuzhan Çağlar  yeniakit.com.tr 

Günümüz alışverişinde birçok noktada karşımıza bir put gibi dikilen faiz, Allah’ın yasakladığı bir kazanç yöntemidir. Faizin toplumsal zararlarına değinilecek bu haftaki Cuma hutbesinde de Allah’ın ayetleri ışığında şu ifadelerle müminlere seslenilecek: “Faiz, yalnızca malın değil, aynı zamanda ömrün de bereketini azaltır. Faiz yüzünden ortaya çıkan nice iflaslar, intiharlar, dağılan aileler, heba olan hayatlar vardır. Faizin yaygın olduğu toplumlarda dar gelirliler ve yoksullar ezilir. Zenginle fakir arasındaki uçurum gittikçe derinleşir. Allah rızâsı için borç verme, yardımlaşma, sevgi, merhamet, şefkat, ihsan ve infak gibi erdemli davranışlar ortadan kalkar. Dinî ve ahlâkî değerler örselenir. Helal haram duyarlılığı zayıflar. Nihayetinde meşru olup olmadığına bakmaksızın kazanç elde etmeye çalışmak, toplumda büyük huzursuzluklara sebep olur.

Veda hutbesinde de faiz ayaklar altına alınmıştır!

Allah Resûlü’nün Veda Hutbesinde ‘Câhiliyeye ait her şey ayaklarımın altındadır’ diyerek bir daha dönülmemek üzere yasakladığı hususlardan biri de faiz idi.” ifadeleriyle başlayan hutbenin devamında şöyle konuşulacak: “Faiz, borç verilen bir parayı veya malı belli bir süre sonunda fazlasıyla geri almaktır. Borçlunun alacaklısına ödemek zorunda bırakıldığı meşrû olmayan, karşılıksız ve hak edilmeyen fazlalıktır. Alın teri dökmeden, emek sarf etmeden, haksız yoldan kazanç elde etmektir. Dara düşmüş, zorda kalmış kişilerin bu hallerini fırsata çevirmektir. İslam, faizin her türünü kesin olarak haram kılmıştır. Faizli işlemleri en büyük günahlardan saymıştır. Nitekim Yüce Rabbimiz, hutbemin başında okuduğum ayet-i kerimede müminleri şöyle uyarmaktadır: ‘Ey iman edenler! Kat kat arttırılmış olarak faiz yemeyin. Allah’a karşı gelmekten sakının ki kurtuluşa eresiniz.’

Allah’ın emrettikleri kulların iyiliği içindir!

Bu haftaki hutbede şu ifadeler kullanılarak Müslümanlar bilinçlendirilecek:

Allah’ın bütün emir ve yasakları kullarının iyiliği içindir. Onların dünyada huzurlu, ahirette mutlu olmalarına yöneliktir. İslam’ın faizi haram kılmasında da hem birey hem de toplum açısından birçok hikmet vardır. Aziz Müslümanlar! Faize bulaşan kişi emeksiz ve kolay yoldan kazanç elde ettiğini zannetse de aslında kaybetmeye mahkûmdur. Nitekim Cenâb-ı Hak, ‘Allah, faizle elde edilen malı mahveder, zekâtı ve sadakası verilen malı ise artırır’ buyurmak suretiyle bu gerçeğe işaret etmiştir. Zira zekât ve sadaka verenin malı bereketlenip artar. Servetinden hayır görür. Kalbi huzurla, amel defteri sevapla dolar. Faiz ise servetin bereketini ortadan kaldırır. Sahibine günahtan başka kazanç sağlamaz. Hem maddî hem de manevî anlamda iflasını hazırlar. Yüce dinimiz bizlere geçimimizi helal yoldan temin etmeyi emretmiştir. Peygamber Efendimiz (s.a.s) ‘Hiç kimse kendi el emeğinin kazancından daha hayırlı bir yiyecek yememiştir.’ buyurmuştur. Üzülerek ifade etmek gerekir ki, cahiliye döneminde olduğu gibi günümüzde de faizli işlemler bazen ticaretin doğal bir parçası gibi değerlendirilmekte, faizsiz ticaret yapılamayacağına dair düşünce ve anlayışlar yaygınlaştırılmaya çalışılmaktadır. Hâlbuki ticaret ve faiz birbirinden tamamen ayrı şeylerdir. Nitekim Kur’an’ın ifadesiyle ‘Allah, alış verişi helâl, faizi ise haram kılmıştır.’ Bunun için bize düşen, ticaretimizi yaparken, faize bulaşmama hususunda son derece hassas davranmaktır.

“Ey iman edenler, Allah’tan korkun!”

Dinimizin bütün ikazlarına rağmen faizi terk etmeyenlerin karşılaşacağı hüsran, Kur’an-ı Kerim’de şöyle haber verilir: ‘Faiz yiyenler, kabirlerinden şeytanın çarptığı kimsenin kalktığı gibi kalkarlar. Bu, onların ‘Alışveriş de faiz gibidir’ demelerinden dolayıdır…’” ifadeleri geçen hutbe şöyle sonlandırılacak:

Tarih boyunca ekonomik hayatın en büyük sömürü ve zulüm araçlarından biri olan faiz felaketinden uzak duralım. Faizle elde edilen maldan hayır gelmeyeceğinin idrakinde olalım. Şu geçici dünya hayatımızda daha çok kazanmaktan ziyade, helalinden kazanıp helal yolda harcamaya gayret edelim. Mahşer günü, malımızı nereden kazanıp nereye harcadığımızın hesabını vermeden Allah’ın huzurundan ayrılamayacağımızı asla unutmayalım. Hutbeyi Rabbimizin şu uyarısıyla bitiriyorum: ‘Ey iman edenler! Allah'tan korkun. Eğer gerçekten inanıyorsanız mevcut faiz alacaklarınızı terk edin. Eğer böyle yapmazsanız, Allah ve Resûlü tarafından faizcilere karşı açılan savaştan haberiniz olsun. Eğer tevbe edip vazgeçerseniz, anaparanız sizindir; ne haksızlık etmiş ne de haksızlığa uğramış olursunuz.’"

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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 10:36
  1. Cuma hutbesi
  2. Cuma hutbe

YORUM YAZ

  • MemoMemo27 dk önce
    Faizi biliyoruz, konuşmaktan dilimizde tüy bitti.Allah aşkına hutbelerde bir cuma günüde; Hazineyi boşaltmanın , çalıp çırpmanın, yönetenlerin lüxs ve israf içinde yaşamanın faizdende pis ve haram olduğunu söyleseler imamlar.Neden devlette dönen haram kazançtan 3-5 çeşit devlet kurumundan maaş almanın haram olduğunu söyleseler.Buna kim cesaret edebilir değil mi ?Çünkü din devleti yönetenlerin istedigi gibi evrilir çevrilir.Hiçbir şey değişmedi AKP den önce doğruları konuşmak yasaktı bugün de yasak.
  • MemoMemo27 dk önce
    Faizi biliyoruz, konuşmaktan dilimizde tüy bitti.Allah aşkına hutbelerde bir cuma günüde; Hazineyi boşaltmanın , çalıp çırpmanın, yönetenlerin lüxs ve israf içinde yaşamanın faizdende pis ve haram olduğunu söyleseler imamlar.Neden devlette dönen haram kazançtan 3-5 çeşit devlet kurumundan maaş almanın haram olduğunu söyleseler.Buna kim cesaret edebilir değil mi ?Çünkü din devleti yönetenlerin istedigi gibi evrilir çevrilir.Hiçbir şey değişmedi AKP den önce doğruları konuşmak yasaktı bugün de yasak.
  • vggvgg29 dk önce
    Yurtkur duydumu bu vaazi issiz gucsuz ogrenciye kredi verip tonla faiz aliyor hem is sahasi yaratilmiyor hem de tonla faiz devletce talep ediliyot

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