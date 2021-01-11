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Gündem Cuma gününden itibaren başlıyor! İstanbul'a yeni koronavirüs yasağı geldi
Gündem

Cuma gününden itibaren başlıyor! İstanbul'a yeni koronavirüs yasağı geldi

15 Ocak 2021 tarihinden itibaren 65 yaş üstü vatandaşlar ile 20 yaş altı gençlerin toplu ulaşım araçlarına binmeleri yasaklandı.

Yeniakit Publisher
2021-01-11 15:26:00 - 2021-01-11 15:47:45
Cuma gününden itibaren başlıyor! İstanbul'a yeni koronavirüs yasağı geldi

İstanbul İl Hıfsızsıhha Kurulunca corona virüs salgınına yönelik bir tedbir daha alındı.

İstanbulkart'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "İstanbul Valiliği Hıfzıssıhha kararına göre Covid-19 önlemleri kapsamında 15 Ocak 2021'den itibaren 65 yaş üstü ve 20 yaş altı tüm vatandaşlarımızın toplu taşıma kullanımı engellenmiştir" ifadeleri kullanıldı.

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