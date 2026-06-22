Çukurova Üniversitesi 1.5 Adana Roket Takımı, Uluslararası Roket Mühendisliği Yarışması’nda Türkiye’yi Temsil Ediyor
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Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) 1.5 Adana Roket Takımı, 15–20 Haziran 2026 tarihleri arasında ABD’nin Teksas eyaletindeki Midland kentinde düzenlenen Uluslararası Roket Mühendisliği Yarışması (International Rocket Engineering Competition – IREC) kapsamında Çukurova Üniversitesini ve Türkiye’yi temsil ediyor.
Dünyanın farklı bölgelerinden genç mühendisleri bir araya getiren organizasyona; 6 kıtadan 20 ülke, 143 takım ve 1.890’dan fazla öğrenci katılım sağlıyor. Yarışmada öğrenciler, geliştirdikleri roket sistemleriyle mühendislik yeteneklerini ve teknolojik çözümlerini uluslararası platformda sergiliyor.
Teknik Süreçleri Başarıyla Tamamladılar
Yerli ve millî imkânlarla geliştirilen, özgün tasarıma sahip roketiyle yarışmaya katılan 1.5 Adana Roket Takımı, uzun süren tasarım, üretim ve test çalışmalarının ardından yarışmanın teknik kontrol aşamalarını başarıyla tamamladı.
Takımın geliştirdiği roket, gerekli değerlendirmelerden geçerek atış aşamasına yükseldi. Öğrenciler, yarışma sürecindeki son hazırlıklarını ekip çalışması ve mühendislik disiplinleri doğrultusunda sürdürüyor.
Genç Mühendisler Uluslararası Deneyim Kazanıyor
Çukurova Üniversitesi öğrencilerinden oluşan takım, proje geliştirme sürecinde tasarım, üretim, analiz, test ve uygulama aşamalarında çalışmalar gerçekleştirerek önemli bir mühendislik deneyimi kazanıyor.
Üniversiteden Teknoloji Odaklı Öğrenci Projelerine Destek
Çukurova Üniversitesi, öğrencilerin teknoloji ve mühendislik alanlarında proje üretmelerini destekleyerek ulusal ve uluslararası organizasyonlarda yer almalarına katkı sunuyor.
1.5 Adana Roket Takımı’nın IREC 2026’daki çalışmaları da üniversitenin öğrenci odaklı teknoloji geliştirme vizyonunun örneklerinden biri olarak öne çıkıyor.