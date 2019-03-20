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Çukurova Ödülü Nedim Gürsel’e verildi

13.

20 Mart 2019 Çarşamba 14:24
Çukurova Ödülü Nedim Gürsel’e verildi

13. Uluslararası Çukurova Sanat Günleri (UÇSG) kapsamında Çukurova Ödülü’nün sahibi yazar Nedim Gürsel oldu.


Fransa’dan gelen ünlü yazar Nedim Gürsel, 13. Uluslararası Çukurova Sanat Günleri kapsamında verilen Çukurova Ödülü’nü Çukurova Sanat Girişimi kurucusu Çetin Yiğenoğlu’nun elinden aldı.


Sinevizyon gösterisinde duygusal anlar yaşayan Yazar Nedim Gürsel, Çukurova’nın bereketli topraklarında böyle bir ödülü almaktan büyük onur duyduğunu belirterek, kendisini bu ödüle layık görenlere teşekkür etti.


Çukurova Sanat Girişimi kurucusu Çetin Yiğenoğlu da Çukurova Sanat Girişimi’nin her geçen gün büyük başarılara imza attığını belirterek, Yazarlarevi’nin de bu başarılardan biri olduğunu dile getirdi.


13. UÇSG Sözcüsü Asuman Söylemez de Çukurova Sanat Girişimi’nin gönüllüleri tarafından gerçekleştirilen 13. Uluslararası Çukurova Sanat Günlerine destek verenlere teşekkür etti.


Yapılan konuşmalardan sonra Çukurova Ödülü Çukurova Sanat Girişimi kurucusu Çetin Yiğenoğlu tarafından ünlü yazar Nedim Gürsel’e verildi.


Ödül törenine CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, eski Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer, Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cafer Esendemir, AKDEV Genel Başkanı Gül Karyaldız, Altınoran Sanat Akademisi Kurucusu Dr. Haluk Uygur ve çok sayıda sanatsever katıldı.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 14:24
  1. sanat

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