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Çukurdere’ye “kitap kafe” açılıyor

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “İlçemizin en hareketli bölgeleri arasında yer alan Çukurdere Mahallemize kazandıracağımız ‘ Kitap Kafe’ projemiz için çalışmalarımıza hız verdik.

09 Ağustos 2019 Cuma 16:37
Çukurdere’ye “kitap kafe” açılıyor

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “İlçemizin en hareketli bölgeleri arasında yer alan Çukurdere Mahallemize kazandıracağımız ‘ Kitap Kafe’ projemiz için çalışmalarımıza hız verdik. Bölgemizin eğitim ve kültürel yapısına önemli kazanımlar sağlayacak projemizi en yakın zamanda halkımızla buluşturacağız” dedi.


7’den 70 tüm vatandaşların kitap okuma alışkanlığını artıracak fiziki yatırımlar ve sosyal sorumluluk projelerine ara vermeden devam eden Yeşilyurt Belediyesi, vatandaşların rahat bir ortamda gazete, dergi ve kitaplarını okumalarına imkan tanımak adına kültürel yatırımlarına bir yenisini daha eklemeye hazırlanıyor.


Bugüne kadar Millet Kıraathanesi, Medeniyet ve Sanat Araştırma Merkezi, Yeşilyurt Kent Konseyi, Fethi Gemuhluoğlu Bilgi Evi, Yeşilkonaklar, Gençlik Merkezleri ve Kadın ve Yaşam Spor Merkezi gibi yatırımları ilçe sakinleriyle buluşturarak eğitim hizmetlerinde farkındalık oluşturan Yeşilyurt Belediyesi, ilçenin en hareketli bölgeleri arasında yer alan Çukurdere Mahallesine her yaştan vatandaşın faydalanacağı ‘Kitap Kafe’ projesini hayata geçirecek.


Çukurdere Mahallesini ziyaret ederek, burada ki iki katlı binada hizmete sunulacak ‘Kitap Kafe’ için başlatılan çalışmaları inceleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ İlçemizin her mahallesi, her caddesi ve her sokağını daha değerli hale gelmesini sağlayacak, halkımızın temel ihtiyaçlarına cevap verecek yatırımlarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Her mahallemizi gerek alt ve üst yapı, gerekse de sosyal, kültürel, eğitim, temizlik, sanatsal ve çevre hizmetlerimizle güzelleştirmek adına yeni yatırımlarımızı teker teker hizmete sunuyoruz. Rutin belediyecilik hizmetlerimizi layıkıyla yaparken asıl farkımızı sosyal, kültürel ve eğitim faaliyetlerinde ortaya koymaya çalışıyoruz.Sosyal, kültürel ve eğitim hizmetlerinde bölgesinde örnek ilçe olarak gösterilen Yeşilyurtumuzun her bölgesine eğitim ve kültür merkezlerimizi yaygınlaştırıyoruz. Her yaştan vatandaşımızın faydalandığı eğitim kurumlarının sayısındaki artış ile birlikte ilçemizdeki eğitim kalitesinin yükseldiğine şahit oluyoruz.Eğitim bizim için olmazsa olmazdır. Başarı veya başarısızlığın temelinde eğitim vardır. Eğitim ve bilginin olmadığı yerde sürekli başarıyı yakalayamazsınız. Çukurdere Mahallemizin muhtarı ve mahalle sakinlerimizin talebi doğrultusunda bu bölgeye modern ve nezih alanlara sahip bir Kitap Kafe kazandıracağız. Birçok yerel yönetimin örnek aldığı, uyguladığı diğer tüm projelerimiz gibi Çukurdere Mahallemizde hizmete sunacağımız bu kültürel yatırımımızda Yeşilyurtumuzun geleceğine yapılan büyük bir yatırımdır. 7’den 70’e tüm hemşehrilerimizin faydalanacağı şekilde hizmete sunacağımız tesislerimiz, gelişen ve büyüyen Yeşilyurt’un marka değerine önemli katkılar sunacak ve ilçemizin kültürel ve eğitim vizyonuna artı değerler kazandıracaktır” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 16:37
  1. kültür
  2. kitap
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