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Aktüel Cudi Dağı'nda ceylanlar gezecek
Aktüel

Cudi Dağı'nda ceylanlar gezecek

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce Şanlıurfa'dan getirilen 50 ceylan, Cudi Dağı eteklerinde doğaya salındı

Yeniakit Publisher
2020-09-30 15:12:48 -
Cudi Dağı'nda ceylanlar gezecek

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta Cudi Dağı'na 50 ceylan bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce, nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altına alınan ve bu sayede sayıları artan "gazella gazella" türü 50 ceylan, Şanlıurfa'daki 75. Yıl Ceylan Üretme İstasyonu'ndan Silopi ilçesine getirildi.

Ziristin köyüne bağlı Gavita mezrasında Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. Emin Erkan, Silopi Kaymakamı Can Kazım Kuruca'nın da katıldığı programda ceylanlar doğaya salındı.

Vali Pehlivan burada yaptığı konuşmada, Nuh'un Gemisi'nin bulunduğu yer olan Cudi Dağı'nın tarihsel önemini anlatarak, gemiden inen canlıların bu dağda sayılarını çoğalttıklarını söyledi.

23'ü dişi olmak üzere 50 ceylanı dağ eteğine bıraktıklarını aktaran Pehlivan, endemik çeşitliliğe sahip dağda ceylanların zamanla sayısının yükseleceğini kaydetti.

Dağın geçmişinin insanlık tarihi açısından önem taşıdığını aktaran Pehlivan, "Cudi Dağı'nın Milli Park olması için Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından çalışma başlatıldı." dedi.

Köylüler ise ceylanların doğaya bırakılmasından büyük memnuniyet duyduklarını belirterek, yetkililere teşekkür etti.

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