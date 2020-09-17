  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Cudi Dağı'nda 2 terörist etkisiz hale getirildi
Aktüel

Cudi Dağı'nda 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı: -"Şırnak'ın Silopi ilçesi Cudi Dağı bölgesinde, MİT ve Jandarma unsurlarının müşterek gerçekleştirdiği operasyonda 2 terörist ölü olarak ele geçirildi"

Yeniakit Publisher
2020-09-17 08:10:12 -
Cudi Dağı'nda 2 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanlığınca, Şırnak'ın Silopi ilçesi Cudi Dağı bölgesinde, MİT ve Jandarma unsurlarının müşterek gerçekleştirdiği operasyonda, 2 teröristin ölü olarak ele geçirildiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "YILDIRIM-1 Cudi operasyonu kapsamında; Şırnak'ın Silopi ilçesi Cudi Dağı bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığınca müşterek gerçekleştirilen operasyonda, 2 teröristin, 2 M-16 Piyade Tüfeği ile birlikte ölü olarak ele geçirildiği" belirtildi.

Açıklamada, bölgede operasyonların devam etmekte olduğu da vurgulandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'tan dünyayı şaşırtan karar
Dünya

Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'tan dünyayı şaşırtan karar

Libya Başbakanı Serrac, yaptığı açıklamada görevini ekim ayının sonunda devretmek istediğini ilan etti.
'Ezan mı okuyorsun sen' Halil Sezai yaşlı adamı tekme tokat dövdü
Gündem

'Ezan mı okuyorsun sen' Halil Sezai yaşlı adamı tekme tokat dövdü

Şarkıcı Halil Sezai, kiraladığı villada film çekimine izin vermeyen 67 yaşındaki adamı tekme tokat dövdü.

Irkçı kadına büyük tepki! Sosyal medyayı ayağa kaldıran provokatif video
Gündem

Irkçı kadına büyük tepki! Sosyal medyayı ayağa kaldıran provokatif video

Sosyal medyada Kürt vatandaşları hedef alan bir video büyük tepki çekti. Kendisine ‘ülkücü’ süsü veren genç bir kadın kamera önünde dans ede..
Satılık 2016 model Renault Symbol
Satılık 2016 model Renault Symbol

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı