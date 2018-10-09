Cücelik topuk testi ile anlaşılıyor



Miniklerin 5 dakikalık ağlaması onların geleceğini aydınlatıyor. Bebeklerin topuğundan alınan kan, onda zeka geriliği ve cücelik olup olmayacağının şifresini taşıyor.

Sağlık Bakanlığı’nda her yıl dünyaya gözlerini açan 1 milyon 300 bin bebeğin kanları Ankara ve İstanbul`da incelenerek, hastalık riski taşıyan aileler bilgilendiriliyor. Ve tedavi başlatılıyor.



İncelemeler, körlük ve sağırlığa neden olan biyotinidaz eksikliğini de belirleyebiliyor. Biyotin vitaminin işlenmesinde görülen bozukluğun erken teşhisi hayati önem taşıyor. Hastalık normal şartlarda bebek yemek yemeye başladığında fark edildiği için tedavisinde geç kalınıyor. Oysa doğumdan hemen sonra alınan topuk kanı teşhisi çabuklaştırıyor.

Söz konusu iki hastalık sadece 1-2 liralık ilaç tedavisiyle iyileştiriliyor.

Tedavi yüzde 100`e varan oranlarda başarıyla sonuçlanıyor. Önceki yıla kadar sadece İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi`nde kısıtlı olarak yapılan körlük ve sağırlık teşhisi, bütün hastanelere yaygınlaştırıldı.

Bebeklerden alınan kanlar, sağlık müdürlüklerinde toplanıyor. Buralardan haftada bir kez İstanbul ve Ankara`daki hıfzıssıhha merkezlerine gönderilen numuneler kimlik bilgileriyle birlikte bilgisayara kaydediliyor. İki merkezde yapılan laboratuvar incelemelerinin ardından hastalık riski taşıyan bebekler işaretleniyor. 15 gün içinde il sağlık müdürlükleri hastalık şüphesi çıkan miniklerin anne babasını telefonla arayarak bilgilendiriyor. Bilgilendirmelerin ardından hastalıklı bebeklerin tedavileri yakından takip ediliyor. Aranmayan anne babaların bebekleri ise sağlıklı oluyor.

Biyotin vitamininin işlenmesinde görülen bozukluk bebeklerde, cilt bozukluklarına, metabolizma krizlerine, sağırlığa, körlüğe ve zihinsel özürlülüğe sebep oluyor. Birçok bebek buna bağlı olarak bir yaşına gelmeden ölüyor.

Gecikmemelisiniz..

Topuk Testi rutin olarak hastanelerde yapılmaktadır. Sizden para pul istenmez.. Testte gecikildiği taktirde, bebekte cücelikten başka zihinsel eksikliğe ve gelişim bozukluğu ile karşılaşılabilir..

Bebeğin doğumunu izleyen ilk hafta içinde topuğundan birkaç damla kan alınır. Laboratuvarda incelenir. İlk kan örneği ilk 24 saat içinde alındı ise, bebek 1-2 haftalık olunca yeni bir örnek daha alınarak yeniden test edilir. Kan almak için en ideal zaman, doğumdan sonraki 3-5 gün aralığıdır. Bu süre 7 günü geçmemelidir.