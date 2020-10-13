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Aktüel Çubuk İlçe Milli Eğitim Müdürü Kılıç'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Aktüel

Çubuk İlçe Milli Eğitim Müdürü Kılıç'ın koronavirüs testi pozitif çıktı

Yeniakit Publisher
2020-10-13 11:35:54 -
Çubuk İlçe Milli Eğitim Müdürü Kılıç'ın koronavirüs testi pozitif çıktı

ANKARA (AA) - Çubuk İlçe Milli Eğitim Müdürü Alican Kılıç, gribal enfeksiyon şikayetiyle gittiği hastanede yapılan yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığını bildirdi.

Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'nde yapılan testinin pozitif çıktığını, tedavisinin evde devam ettiğini söyledi.

Sağlığının günden güne iyiye gittiğini belirten Kılıç, "Evde kendimi izole ettim ve tedavim devam ediyor. İnşallah sağlığıma kavuşarak en kısa sürede görevimin başına geçeceğim. Allah kimsenin başına bu hastalığı vermesin. Bu hastalığa yakalanmamak için lütfen maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edelim." dedi.

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