Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Ankara'nın AK Partili Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, yeni tip koronavirüse yakalandı. Demirtaş Covid-19 testinin pozitif çıktığını sosyal medya hesabından duyurdu.
Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Kıymetli hemşehrilerim; dün yaptırdığım Covid-19 testinin sonucu maalesef pozitif çıktı. Sağlık durumum gayet iyi. Hastanemizde tedavi altında, emin ellerdeyim. Lütfen salgına karşı tedbirli olmayı ihmal etmeyin. Sağlıklı günlerde, buluşmak dileğiyle dualarınızı bekliyorum" ifadelerini kullandı.
Demirbaş yerine Çubuk Belediye Başkanlığı'na Meclis üyesi Oğuzhan Zengin vekalet edecek.